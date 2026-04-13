König Charles III.: Unauffälliger Milliardär auf dem Thron

König Charles III. (77) gehört laut der aktuellen "Sunday Times Rich List 2025" zu den reichsten Briten überhaupt. Wie die Liste zeigt, wird das Vermögen des britischen Monarchen mittlerweile auf 730 Millionen Euro geschätzt. Damit ist sein finanzieller Wert in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Das Geld speist sich aus drei verschiedenen Einnahmequellen, von denen zwei der Öffentlichkeit bekannt sind, während die dritte im Verborgenen liegt. Die wichtigste finanzielle Säule bildet dabei der sogenannte Sovereign Grant, über den das britische Finanzministerium der königlichen Familie einen Teil der Gewinne aus dem Crown Estate zur Verfügung stellt.

Allein in den Jahren 2025 bis 2026 belief sich Charles' Zuweisung aus dem Sovereign Grant auf über 150,6 Millionen Euro. Dieses Geld landet allerdings nicht direkt auf seinem Privatkonto, sondern ist zweckgebunden. Die Mittel fließen in die Bezahlung des königlichen Personals, die Instandhaltung der zahlreichen Immobilien und in die Finanzierung von royalen Veranstaltungen – allein im Jahr 2025 waren es 2.458 Events. Für seine persönlichen Ausgaben nutzt der König hingegen das Herzogtum Lancaster, einen Privatbesitz aus dem Jahr 1399. Die Erlöse daraus fließen in die sogenannte Privy Purse und erreichten in den Jahren 2024 bis 2025 eine Summe von über 38 Millionen Dollar. Mit diesem Geld werden unter anderem private Anwesen wie Balmoral und Sandringham erhalten.

Die dritte Einnahmequelle bleibt der Öffentlichkeit weitgehend verborgen und setzt sich aus persönlichen Investitionen, Ersparnissen und weiteren privaten Immobilien zusammen. Bevor Charles im September 2022 den Thron bestieg, bezog er sein Einkommen noch über das Herzogtum Cornwall. Trotz des finanziellen Erfolgs gibt es derzeit Unruhe bei den Royals. Berichten zufolge wurde ein "Kriegsstab" eingerichtet, um das Königshaus vor weiteren Schäden zu bewahren. Grund dafür sind die schweren Verfehlungen von Prinz Andrew (66), die die Monarchie belasten und Charles sowie seine Berater zum Handeln zwingen.

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Getty Images Bei der Queen’s Reading Room-Empfang: Queen Camilla und König Charles III.in Clarence House

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Getty Images König Charles III. beim Commonwealth-Day-Gottesdienstes in der Westminster Abbey in London am 13. März 2023