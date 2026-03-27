Epstein-Opfer berichtet von mehreren Treffen mit Mette-Marit

Ein mutmaßliches Opfer des verurteilten Verbrechers Jeffrey Epstein (†66) hat sich zu Wort gemeldet und über mehrere persönliche Begegnungen mit der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) berichtet. Die Russin Svetlana Pozhidaeva, die selbst zu Jeffreys Kreis junger Frauen gehörte, die er als "Assistentinnen" bezeichnete, gab der norwegischen Zeitung VG ein Interview, in dem sie Details zu zwei Treffen mit Mette-Marit im Januar 2013 schilderte. Die erste Begegnung fand demnach am 4. Januar auf der Karibikinsel St. Barths statt, wo die norwegische Kronprinzessin mit ihrer Familie Urlaub machte. Das zweite Treffen ereignete sich wenige Tage später in Jeffreys Villa in Florida, wohin Mette-Marit nach dem Familienurlaub direkt weitergereist war, während ihr Ehemann Kronprinz Haakon (52) und die Kinder nach Hause flogen.

Von dem Zusammentreffen zwischen Mette-Marit und Svetlana in Florida soll es sogar ein Foto geben. Bereits Anfang Februar wurde über eine Aufnahme berichtet, die gerahmt in Jeffreys Villa gehangen haben soll und die Kronprinzessin zusammen mit einer Frau im Bikini auf einem Sofa zeigt. Bei dieser Frau soll es sich um Svetlana handeln. Im Gespräch mit VG äußerte sich das mutmaßliche Opfer überraschend wohlwollend über die norwegische Royal. "Er hat mich vor ihr nie missbraucht. Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob sie es vielleicht erahnt hat oder nicht. Persönlich mache ich sie für nichts verantwortlich", erklärte Svetlana. Besonders betonte sie: "Mette war mir gegenüber immer sehr freundlich und respektvoll – im Gegensatz zu vielen anderen hochrangigen Gästen."

Bereits im November 2012 hatte Mette-Marit mit Jeffrey einen Spaziergang durch den Frognerpark in Oslo unternommen. Svetlana berichtete gegenüber VG, dass sie die Kronprinzessin bei dieser Gelegenheit nicht getroffen habe. Stattdessen hätten sie und weitere "Assistentinnen" in einem nahegelegenen Hotel gewartet, das der US-Amerikaner angemietet hatte. Mette-Marit erlebte nach eigenen Angaben während ihres Aufenthalts in Palm Beach im Januar 2013 eine beunruhigende Situation, als Jeffrey am letzten Tag ihres Besuchs unerwartet auftauchte. Die Kronprinzessin hatte in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK erklärt, dass sie deshalb ihren Ehemann Haakon angerufen habe. Was genau vorgefallen war, wollte sie jedoch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Birds Room während des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon mit ihren zwei Kindern