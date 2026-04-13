Serkan-Umut-Eklat bei "Nightfever": Vanessa hatte Angst

Während der Aufzeichnung von Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" hat es ordentlich geknallt: Zwischen Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) flogen die Fetzen, beide Realitystars sprangen während der Show wutentbrannt von ihren Stühlen auf, schrien sich an und mussten schließlich von Sicherheitskräften getrennt werden. Und mittendrin? Talkshow-Gast Vanessa Brahimi. Gegenüber Promiflash schildert die Influencerin jetzt, wie sie den Ausraster ihrer TV-Kollegen erlebt hat. "Als Umut und Serkan aufeinander losgegangen sind, als sie plötzlich den Stuhl verlassen haben, aufgestanden sind, wo die Securitys einschreiten mussten, dachte ich mir: 'Wo sind wir denn hier gelandet?'", erinnert sich Vanessa an den Moment zurück.

Für Vanessa war der verbale Schlagabtausch zwischen Umut und Serkan eine Schippe zu viel gewesen. Im Gespräch macht sie klar, dass sie das Verhalten beider Männer als unangemessen empfand. Besonders überrascht zeigte sie sich davon, dass Serkan, der sonst sehr auf sein Image achte, in der aufgeheizten Situation nicht ruhig bleiben konnte. "Ich hab sogar zu Serkan gesagt: 'Sei der Klügere und sei es einfach nur leise'", berichtet Vanessa. Gleichzeitig kritisiert sie, dass Umut im Streit Serkans Kinder ins Spiel gebracht habe – für sie eine klare Grenzüberschreitung. "Also die zwei, das geht einfach gar nicht. Ich hatte Angst. Also, ich hatte wirklich Angst. Ich glaube, man hat sogar an meinem Blick gesehen, dass ich eingeschüchtert war", beschreibt sie ihre Gefühlslage während der Eskalation.

Schon zuvor war der Konflikt zwischen den beiden TV-Gesichtern rund um Vanessa immer wieder Thema gewesen. Hintergrund ist Serkans Umgang mit der hübschen Brünette: Sie fühlte sich von dem ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten zunächst umgarnt und danach fallen gelassen, was auch in der Sendung für Gesprächsstoff sorgte. Zusätzlich goss Umut mit Vorwürfen aus der Vergangenheit Öl ins Feuer, als er Serkan unterstellte, Frauen zu schnell große Versprechen zu machen. Während Umut und Serkan vor laufenden Kameras aneinandergerieten und schließlich sogar die Mikrofone stummgeschaltet wurden, blieb Vanessa äußerlich ruhig auf ihrem Platz sitzen. Im Nachhinein lässt sie nun durchblicken, wie belastend die Situation für sie persönlich war und wie sehr ihr das Verhalten der beiden Männer an diesem Abend zugesetzt hat.

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026