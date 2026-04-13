Serkan Yavuz' Babypläne: War Vanessa Brahimi bereit dafür?

Vanessa Brahimi spricht jetzt offen darüber, wie unterschiedlich ihre Zukunftspläne mit Ex-Partner Serkan Yavuz (33) waren. In Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" hatte die Reality-Darstellerin bereits enthüllt, dass ihr Ex Serkan Yavuz sogar vorhatte, sie während ihrer Beziehung zu schwängern. Doch wie stand sie selbst eigentlich dazu? Im anschließenden Promiflash-Interview äußerte sich Vanessa nun dazu, ob sie sich überhaupt vorstellen konnte, mit Serkan eine Familie zu gründen – und die Antwort überrascht: Ja, doch mit deutlich mehr Bedacht.

"Ich habe zu Serkan ganz klar gesagt, dass ich mir absolut vorstellen kann, Kinder zu bekommen, auch mit ihm in naher Zukunft", erklärte sie gegenüber Promiflash. Der entscheidende Unterschied lag jedoch im Tempo. Während Serkan bereits nach wenigen Wochen Beziehung von Heirat und Kindern sprach, war ihr das schlicht zu schnell. "Aber natürlich nicht so schnell, wie er es schon wollte, weil bei ihm war das nach wenigen Wochen so, dass er gesagt hat: 'Ey, let's go – heiraten, Kinder.' Da war ich ein bisschen langsamer unterwegs und hab gesagt: 'Hey, ich wünsche mir Kinder. Ich hab den Kinderwunsch, aber wir müssen uns Zeit damit lassen'", so Vanessa weiter.

Für frischen Gesprächsstoff hatte bereits ihr Auftritt in "Nightfever" gesorgt, wo Vanessa und Serkan zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder aufeinandertrafen. Dabei präsentierte sie einen Chatverlauf, in dem Serkan seiner Schwester geschrieben haben soll, er werde sie schwängern. Der Realitystar versuchte zunächst, die Aussagen zu leugnen, doch Vanessa konfrontierte ihn direkt damit.

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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