So süß feierte Khloé Kardashian Tochter Trues 8. Geburtstag

Khloé Kardashian (41) hat ihrer Tochter True (8) zum 8. Geburtstag eine kunterbunte Glücksbärchi-Sause in Los Angeles spendiert. Gefeiert wurde am Sonntag in einem Indoor-Abenteuerpark in Woodland Hills, den Khloé eigens für den großen Tag gemietet hatte. Mit dabei waren Bruder Tatum sowie die Cousinen Stormi, Dream und Chicago. In ihren Instagram-Stories zeigte die Realitydarstellerin eine Halle voller Regenbogenballons, eine riesige Tanzfläche mit Karaokeanlage und eine riesige, liebevoll dekorierte Geburtstagstorte. Schon beim Ankommen standen drei lebensgroße Glücksbärchi-Maskottchen bereit, und Tatum hielt ihnen ein Mikrofon hin. "Oh mein Gott, wie süß! Glücksbärchi, hier sind wir!", kommentierte Khloé die Szene in dem Clip.

Die Sause war bis ins Detail im Glücksbärchi-Look gestaltet: Auf der personalisierten Tanzfläche legte True in Pink los – im T-Shirt mit dem Aufdruck "Tutu Bär", passendem Faltenrock und flauschigen, knallpinken Boots. Die Torte thronte spektakulär in der Mitte: Oben saß ein lilafarbener Glücksbärchi auf einem riesigen rosa Cupcake, verziert mit Blumen und Herzen; am Rand stand der Schriftzug "Alles Gute zum 8. Geburtstag True". "Ist das nicht die süßeste Torte", schrieb Khloé Berichten nach zu einem Foto in ihren Stories. Für die kleinen Gäste gab es Bastelstationen mit Armbändern und Ketten zum Selbermachen, Truckercaps zum Verzieren, Care-Bears-Schlüsselanhänger und sogar eine Slime-Ecke. Natürlich sangen Stormi, Dream und Chicago mit der Geburtstagscrew auf der Tanzfläche.

Nach dem Abfeiern dachte die zweifache Mama auch an andere Kinder: Weil sie den Indoor-Abenteuerpark namens Off the Wall für mehrere Stunden gebucht hatte, spendete Khloé die zweite Hälfte der Zeit an die Hilfsorganisation Hope the Mission. "Wir wollten allen diesen Kindern die Möglichkeit geben, bei Off the Wall zu spielen und die gleiche Erfahrung zu machen wie True und ihre Freunde heute", erklärte sie in ihren Instagram Stories. "True ist so stolz, dass sie das machen darf. Ich bin so stolz auf sie und wir sind so dankbar, dass Hope the Mission uns so etwas machen lässt", sagte der The Kardashians-Star weiter. Berichten des Magazins zufolge nutzten 115 Kinder aus Familien des The Woodlands Family Center das Angebot.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tocher True, April 2025

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Instagram / khloekardashian True Thompson feiert ihren 8. Geburtstag in einem Indoor-Abenteuerpark

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Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

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