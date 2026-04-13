Vanessa-Liebesdrama: Sam Dylan nimmt Serkan Yavuz in Schutz

Bei "Nightfever" fliegen die Fetzen: In der Reality-Talkshow von Sam Dylan (35) treffen Vanessa Brahimi und ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33) erstmals seit ihrer Trennung vor einem Livepublikum erneut aufeinander – und der Abend wird zum puren Liebesdrama. Vor den Kameras geraten die beiden in einen heftigen Schlagabtausch über ihre gescheiterte Beziehung, während das Publikum jede Emotion hautnah miterlebt. Überraschend mischt sich schließlich Gastgeber Sam ein – und stellt sich klar hinter Serkan. Im Promiflash-Interview erklärt er, warum er den Realitystar in Schutz nimmt und wie überrumpelt Serkan von der ganzen Konstellation in der Show gewesen sein soll.

Sam betont, dass Serkan von der Zusammenstellung der Gäste nichts gewusst habe. "Ich glaube, ich muss Serkan auch mal in Schutz nehmen. Ich kenne Serkan – der ist so, so lieb", erklärt der Moderator gegenüber Promiflash. Er spricht sogar davon, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil die Produktion Serkan seine "Erzfeinde" gegenübergesetzt habe und dieser völlig unvorbereitet in die angespannte Situation gegangen sei. Sam ist überzeugt, dass Serkan trotz allem gut reagiert habe, vor allem, weil echte Gefühle im Spiel gewesen seien und eine Trennung für niemanden leicht sei. Als es zusätzlich mit Talkshow-Gast Umut Tekin (28) eskaliert und Serkan die Show verlässt, kommentiert Sam die Szene deutlich: "Ich glaube, dann war es in dem Moment das Beste, dass der Klügere nachgibt und er rausgegangen ist – weil mit Umut, tut mir leid, kann man kein vernünftiges Gespräch führen. Das kenne ich ja noch selbst aus dem Sommerhaus."

Das Wiedersehen der Ex-Partner hatte schon zuvor für reichlich Zündstoff gesorgt. Vanessa hatte Serkan in der Show damit konfrontiert, dass er angeblich geplant habe, sie zu schwängern – und präsentierte als Beweis einen Chatverlauf, in dem er seiner Schwester geschrieben haben soll: "Ich werde diese Frau schwängern." Serkan widersprach Teilen der Darstellung, der Realitystar wirkte in der Konfrontation jedoch sichtbar angefasst. Sowohl Vanessa als auch Serkan nutzen die Bühne immer wieder, um ihre Sicht der Dinge öffentlich zu machen – und gewähren damit regelmäßig tiefe Einblicke in ihr kompliziertes Beziehungsgeflecht und die Nachwirkungen ihrer Trennung.

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026