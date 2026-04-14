Christina Dimitriou hat Ex Aleksandar mittlerweile verziehen

Vier Jahre lang herrschte zwischen Aleks Petrovic (35) und Christina Dimitriou (34) eisiges Schweigen, doch damit ist nun offenbar Schluss. In einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" spricht der Realitystar offen darüber, wie es zu der überraschenden Versöhnung mit seiner Ex-Freundin kam. Den ersten Schritt machte dabei Christina selbst: Bei einem Fame Fighting-Abend, bei dem Aleks an dem Abend als Sieger hervorging, suchte sie das Gespräch mit ihm. "Da hat sie selber gesagt, ich verzeihe dir für deine Taten", erzählt er im Interview. Und das, obwohl er ihr in ihrer gemeinsamen Beziehung unter anderem mit Betrug das Herz gebrochen hatte und sich während der Sendung Temptation Island VIP in Verführerin Vanessa verliebte, die mittlerweile ebenfalls seine Ex ist.

Von ihrer Geste zeigte sich Aleks sichtlich berührt. "Ich würde das niemals verlangen. Aber da sieht man ja, was so ein toller Mensch sie ist und was für ein großes Herz sie hat. Und seitdem sind wir cool", sagt er im Interview. Die beiden treffen sich seitdem gelegentlich zum Essen – immer in einer Gruppe mit mehreren Leuten. Dabei hat Aleks auch schon Christinas kleine Tochter kennengelernt. Als er die beiden zum ersten Mal zusammen sah, löste das etwas in ihm aus. "Das hätte auch irgendwie dein Kind sein können, theoretisch", habe er in dem Moment gedacht. Der Begegnung schreibt er eine Art Schlüsselmoment zu: "Das hat mich einfach nochmal so geerdet und da habe ich so den Entschluss getroffen, erstmal selber zu heilen, bevor ich dann irgendwie mich in die nächste Beziehung stürze."

Bereits vor zwei Monaten hatte Aleks in seiner Instagram-Story einen besonderen Einblick in sein anstehendes Buch "Maskulin ohne Maske" gegeben. Dort fand er vor allem für Christina unerwartet warme Worte. "Christina war eines: loyal. Selbst als wir getrennt waren, selbst als wir uns stritten, wusste ich, dass sie mir niemals ein Messer in den Rücken rammen würde, nur um besser dazustehen", schrieb der Realitystar in einem präsentierten Auszug. Auch wenn sie "laut", "anstrengend" und "impulsiv" gewesen sei, habe ihn ihre Loyalität beeindruckt – und sie so von allen anderen ehemaligen Partnerinnen unterschieden.

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TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, Februar 2026

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora