David Arquette feiert elf Jahre Ehe mit seiner Christina

Elf Jahre Ehe mit seiner Christina McLarty (44) – und David Arquette (54) fand dafür auf Instagram ganz besondere Worte. Der Schauspieler und Produzent widmete seiner Frau einen bewegenden Post zum Hochzeitstag. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto aus ihrem Hochzeitsalbum schwärmte er von einem gemeinsamen "Märchenabenteuer" und bezeichnete Christina als seinen "wahr gewordenen Traum". Der Beitrag kam einen Tag verspätet – wie David selbst erklärte, war er auf Reisen gewesen.

In seiner langen Liebeserklärung bedankte sich David bei seiner Frau für die "magische Welt", die die beiden miteinander aufgebaut haben. "Von einem Kuss unterm Regenbogen beim Lollapalooza in Chicago bis hin zum Blick auf Feuerwerk in Aspen – es war ein Märchenabenteuer", schrieb er. Neben den gemeinsamen Söhnen Charlie und Gus ist Christina auch Stiefmutter von Davids Tochter Coco (21), die er mit seiner Ex-Frau Courteney Cox (61) hat. Zu der großen Patchworkfamilie gehören außerdem zahlreiche Tiere: Hunde, Katzen, Ziegen, Schweine, Pferde, ein Esel, Kühe, Hühner, Enten, Truthähne, Chinchillas und Fische. Auch Davids Schwester Rosanna Arquette (66) meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schrieb schlicht: "Liebe dich, alles Gute zum Jahrestag."

David und Christina heirateten am 12. April 2015 in Los Angeles – rund ein Jahr nach ihrer Verlobung. Damals schwärmte David gegenüber dem Magazin People von dem besonderen Tag: "Es war eine wundervolle, unvergessliche Nacht. Alle unsere Familien und Freunde kamen zusammen und hatten eine tolle Zeit. Das Schönste war einfach, 'Ja' zu sagen und mich zu verpflichten und meine neue Braut zu küssen."

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Getty Images David Arquette und seine Frau Christina McLarty, 2025

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Getty Images David Arquette im Mai 2021

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Getty Images Coco Arquette und Courteney Cox, Februar 2023