Ihnen gönnt Aleks Petrovic "Kampf der RealityAllstars"-Sieg

Obwohl Aleksandar Petrovic (35) in dieser Staffel von Kampf der RealityAllstars nicht selbst dabei ist, verfolgt er das Geschehen offenbar aufmerksam. Im Promiflash-Interview verriet der Realitystar jetzt, wem er bei der Show die Daumen drückt – und überraschte dabei mit einer besonderen Nennung: "Ich wünsche tatsächlich Maurice Dziwak viel Glück – auch wenn wir einen Streit hatten oder Beef des Jahres vor zwei Jahren. Es sei ihm gegönnt. Cecilia Asoro wünsche ich viel Glück. Georgina Fleur auch. Soll der Beste gewinnen", so Aleks im Gespräch mit Promiflash.

Besonders die Aussage über Maurice dürfte für Aufsehen sorgen, denn die beiden verbindet eine turbulente Geschichte. Bei Kampf der Realitystars lieferten sich die zwei einen handfesten Streit, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, dass er bei den Reality Awards 2024 sogar als "Beef des Jahres" nominiert wurde. Inzwischen scheint dieses Kapitel jedoch endgültig abgeschlossen zu sein. "Bei dem letzten Reality Award, wo wir diesen Award bekommen haben, war das für mich durch. Da haben wir uns auch die Hand gegeben. Alles cool", erklärte Aleks gegenüber Promiflash.

Der Blick zurück zeigt, wie schnell sich Fronten im TV verhärten können und wie wichtig persönliche Klärung hinter den Kulissen ist. Aleksandar wurde durch seine Auftritte in verschiedenen Realityformaten einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der am 2. März 1991 geborene Social-Media-Star ist seit Jahren ein festes Gesicht der deutschen Realitywelt und mischte dabei regelmäßig auch hinter den Kulissen kräftig mit – sei es durch Allianzen oder eben auch durch Rivalitäten wie die mit Maurice.

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RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"

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Instagram / aleks_petrovic1 // RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak, Realitystars

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Imago Cecilia Asoro im April 2024