Chappell Roan spricht über die dunkle Seite von Social Media

Chappell Roan (28) hat in einem Podcast offen über ihre schwierige Beziehung zu sozialen Medien gesprochen, wie People berichtet. Die 28-jährige Sängerin war zu Gast in der neuesten Folge des Podcasts der Elton John (79) Impact Awards von P&G und iHeartRadio. Dort erklärte sie, warum sie Social-Media-Apps nicht mehr auf ihrem Handy hat und wie sehr sie Online-Kommentare belasten können. "Es ist sehr entmutigend, manchmal wirklich in den Kommentarbereich einzutauchen", gab sie offen zu.

Wenn die Belastung zu groß werde, ziehe sie konsequent die Reißleine, so Chappell. "Ich lösche es einfach, wenn es zu viel wird, und mache weiter (...)", sagte sie im Podcast. Die Sängerin betonte dabei aber auch, dass sie sich ihrer privilegierten Stellung bewusst sei: "Ich bin in einer sehr privilegierten Position, wo ich sagen kann: 'Ich werde das nicht nutzen, und mir wird es gut gehen.' Aber nicht jeder ist so." Viele Künstler seien nämlich auf soziale Medien angewiesen, um ihre Karriere voranzutreiben – für sie könne ein Rückzug aus den Netzwerken große Konsequenzen haben.

Bereits im April 2025 hatte Chappell, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, gegenüber dem Podcast "Las Culturistas" erklärt, dass sie Instagram und TikTok gelöscht habe, weil ihr Kommentarbereich ihr zu viel geworden sei. "Wenn ich meine kreative Psyche schützen will, weil ich gerade schreibe, muss ich ein Kraftfeld darum bauen", sagte sie damals. Ihr kreatives Schaffen bezeichnet sie als etwas Heiliges – anders als im privaten Bereich falle es ihr dort leichter, achtsam mit sich umzugehen. Ihr Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" erschien 2023 und habe fünf Jahre Arbeit erfordert – so lange werde wohl auch das nächste Projekt dauern, wie sie gegenüber dem Magazin Vogue erklärte.

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Getty Images Sängerin Chappell Roan bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Chappell Roan, Sängerin