Trotz Skandalen um Ye strömen 118.000 Fans nach Istanbul

Trotz Auftrittsverboten in mehreren Ländern hat Ye (48), früher bekannt als Kanye West, am Samstag in Istanbul ein gigantisches Konzert gespielt. Rund 118.000 Fans strömten in das Atatürk-Olympiastadion, um den Rapper live zu erleben – darunter Fans aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Russland, Polen und dem Nahen Osten. Das berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Es war Yes erster Auftritt in Europa seit 2014 und gleichzeitig seine Premiere in der Türkei. Zwei Stunden lang stand er auf der Bühne und feierte damit ein viel diskutiertes Comeback auf dem europäischen Kontinent.

Dass das Konzert in Istanbul stattfand und nicht in einem anderen europäischen Land, ist kein Zufall. In diesem Sommer war Ye in mehreren Ländern mit Verboten und Absagen konfrontiert. Großbritannien verweigerte ihm im April die Einreise, was zur Absage seines geplanten Auftritts beim Wireless Festival in London führte. Ebenfalls im April wurde eine Show in Marseille verschoben, nachdem die französische Regierung versucht haben soll, sie zu blockieren. Ein Konzert in Polen wurde danach ebenfalls abgesagt, wie US Weekly berichtet. Hintergrund sind jahrelange antisemitische Äußerungen des Rappers, darunter lobende Worte für Adolf Hitler sowie die Veröffentlichung von Inhalten mit Nazi-Symbolik. In den Niederlanden soll Ye nun am 6. und 8. Juni auftreten.

Nach der massiven weltweiten Kritik suchte Ye im Januar die Öffentlichkeit mit einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal. Darin distanzierte sich der Rapper von seiner früheren Verehrung für Hitler und bat um Entschuldigung für sein Verhalten. Der Musiker führte seine damaligen Äußerungen auf eine nicht diagnostizierte Hirnverletzung und eine unbehandelte bipolare Störung zurück. Ye, der neben seiner Musik auch als Designer und Unternehmer bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder über seine psychische Gesundheit gesprochen.

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

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Imago Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys in Los Angeles

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