Christina Dimitriou unterzieht sich Ganzkörper-Beauty-OP

Christina Dimitriou (34) setzt auf Veränderung. Die Reality-TV-Bekanntheit legte sich für eine riskante und aufwendige Ganzkörper-OP unters Messer. Der Eingriff – ein sogenanntes Mommy-Makeover – liegt schon eine Woche zurück und Christina erklärt nun genau, was sich getan hat. In einem Clip auf Instagram klärt sie kurz vor der Operation gemeinsam mit ihrem Arzt auf. "Wir machen eine Körperformung, 360 Grad", erklärt der Arzt. Dazu gehöre eine Fettabsaugung am Bauch, dem Rücken, den Armen und der Innenseite der Beine, sowie eine Laserbehandlung, um die Haut an den besagten Stellen wieder zu straffen. Auch ein BBL, also eine Aufpolsterung des Pos mit Eigenfett, sei Teil des Programms.

Ziel sei es, "Problemzonen zu beseitigen" und gleichzeitig den Po zu formen, beschreibt der Chirurg. Christina, die in kurzen Shorts und einem Sport-BH vor der Kamera steht, zeigt dem Arzt genau, was ihr nicht gefällt. "Was mich stört, ist, dass es hier so schlaff ist", meint sie und zupft dabei kritisch an der Haut an ihrem Oberbauch herum. Diesen persönlich empfundenen Makeln hat Christina mit der Operation den Kampf angesagt. In ihrer Story zeigt sie zudem bereits erste Ergebnisse: Bei einer Lymphdrainage wird ihr gestraffter und mit Blutergüssen gezierter Bauch massiert, um die Heilung zu unterstützen.

In der Kommentarspalte des Clips mit dem Chirurgen schwärmt Christina: "Bin sehr, sehr happy, auch wenn alles noch angeschwollen ist, sieht man schon ein tolles Ergebnis." Von ihren Fans erntet sie jedoch Kritik. Viele hinterfragen, wie sie sich als alleinerziehende Mutter eines einjährigen Kindes einer so risikobehafteten Operation mit langer Heilphase unterziehen kann. Das sogenannte Brazilian Butt Lift gilt als eine der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt, da durch die Fetteinspritzungen ein hohes Risiko auf Fett- oder Lungenembolien besteht. "Wirklich schlimm, dass es hier so dargestellt wird, als hätte sie irgendein Defizit. Sie hat einen ganz normalen Körper", kritisiert ein User.

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Imago Christina Dimitriou beim Photocall zur Reality-Show "The 50", 2024

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, Februar 2026

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Februar 2026