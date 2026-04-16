Fans spotten über Nicole Kidmans schlecht sitzende Perücke

Nicole Kidman (58) hat bei der CinemaCon in Las Vegas für mächtig Gesprächsstoff gesorgt – allerdings nicht nur wegen ihres Outfits. Die Schauspielerin erschien am Dienstag gemeinsam mit ihrer Freundin Sandra Bullock (61) auf dem roten Teppich der Filmbranchenveranstaltung. Während Sandra in einem roten Hosenanzug mit schwarzem BH darunter glänzte, setzte Nicole auf ein schwarzes Slipdress mit transparenten Details und Rüschen am Dekolleté und kombinierte dazu schwarze Lackleder-Pumps. Fans ließen es sich jedoch nicht nehmen, die Frisur der 58-Jährigen unter die Lupe zu nehmen, wie Daily Mail berichtet.

Die Perücke der Schauspielerin saß augenscheinlich sehr ungünstig, sodass es in den Kommentaren unter anderem hieß: "Man sieht, wo ihr echtes Haar aufhört – direkt über dem Schlüsselbein." Ein anderer User fügte hinzu: "Sie sieht nicht strahlend aus. Ihre Haare sehen aus, als käme sie gerade aus dem Bett." Ein Dritter fasste es schlicht zusammen: "Es ist eine Perücke oder zumindest ein Haarteil." Bereits beim Filmfestival in Cannes im vergangenen Jahr war eine ähnliche Diskussion entstanden, als das Netz einer Perücke in Fotos zu sehen war.

Nicole selbst hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie regelmäßig auf Haarteile setzt. In der australischen Show "Sunrise" auf Channel Seven erklärte sie vor Kurzem: "Wie ihr wisst, liebe ich es, meine Haare zu verändern." Zum kurzen Look, den sie bei der Met Gala 2025 präsentierte, sagte sie: "Bei der Met Gala haben alle gefragt, ob ich meine Haare abgeschnitten habe. Aber nein, das habe ich nicht." Einen seltenen Blick auf ihr natürliches lockiges Haar gewährte sie Fans zuletzt während eines Familienurlaubs in Kroatien, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester Antonia Kidman und Nichte Lucia Hawley zu sehen war.

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von Apple TVs "Margo's Got Money Troubles" in New York, 2026

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Schwester Antonia