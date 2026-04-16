Eckt an: Dieser Realitystar ist "Temptation"-Momos Vorbild

Momo Lee sorgt gerade bei Temptation Island als vergebener Kandidat an der Seite seiner Freundin Laura für Gesprächsstoff – jetzt verrät der Reality-Neuling, zu wem er in der TV-Welt aufschaut. Im Gespräch mit Promiflash bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars plaudert Momo aus, welcher Kollege für ihn zum Vorbild taugt. Während viele Fans wohl auf einen der üblichen Dauerbrenner getippt hätten, überrascht der Muskelmann mit einer ganz anderen Antwort und lobt ausgerechnet einen Realitystar, der zuletzt eher mit Skandalen Schlagzeilen gemacht hat.

Auf die Frage, wen er im Realitykosmos besonders feiert, muss Momo erst kurz überlegen. "Wen feiere ich? Boah, ist eine gute Frage. Es gibt viele, die sehr sympathisch sind", erklärt er im Gespräch und baut damit die Spannung auf. Dann nennt er einen Namen, mit dem wohl nicht jeder gerechnet hätte: "Umut finde ich ganz cool, zum Beispiel", sagt der "Temptation Island"-Teilnehmer und betont, dass dieser bei der ersten Begegnung am roten Teppich sehr höflich gewesen sei: "Zu mir war er korrekt, ich habe ihn heute auch das erste Mal kennengelernt." Doch bei Umut Tekin (28) bleibt es nicht: Auch Fitnessprofi Kevin Wolter, der sich bereits in Formaten wie Promis unter Palmen der TV-Herausforderung gestellt hat, gehört für Momo zu den sympathischen Gesichtern im Reality-TV.

Gerade die Bewunderung für Umut sorgt für Aufmerksamkeit, denn der Realitystar hat in der Vergangenheit immer wieder für hitzige Momente vor der Kamera gesorgt. In Shows wie The 50 oder zuletzt auch bei Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" lieferte er sich bereits lautstarke Auseinandersetzungen mit TV-Kollegen und geriet damit in die Schlagzeilen. Abseits solcher Eklats bewegt sich Umut jedoch in einem ähnlichen Kosmos wie Momo: Beide sind vor allem durch Dating- und Realityformate bekannt geworden, in denen starke Emotionen, direkte Worte und spontane Reaktionen gefragt sind.

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Imago Momo Lee beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, April 2026

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Instagram / momooo_leeee Umut Tekin und Momo Lee bei der "Kampf der RealityAllstars"-Premiere, 2026

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Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Oktober 2024