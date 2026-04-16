Keine Anklage: Taylor Frankie Paul dankt ihren Unterstützern

Taylor Frankie Paul (31) hat sich nach der Entscheidung der Staatsanwaltschaft jetzt öffentlich bei ihren Unterstützern gemeldet. Die Realitybekanntheit aus der Show "The Secret Lives of Mormon Wives" wird nach dem jüngsten angeblichen Streit mit ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen nicht angeklagt – das bestätigte nun laut Us Weekly das Büro von Bezirksstaatsanwalt Sim Gill im US-Bundesstaat Utah. Kurz nach der offiziellen Mitteilung teilte Taylor am Dienstag in ihrer Instagram-Story ein Foto eines Blumenstraußes samt Karte mit Schmetterlingsmotiv und schrieb dazu: "Ich habe geweint, als ich den Anruf bekommen habe. Danke an alle, die an meiner Seite geblieben sind."

In dem Statement der Anklagebehörde heißt es, man habe die Berichte und Beweise der Polizei in Draper und West Jordan geprüft und sich daraufhin entschlossen, keine Anklage gegen Taylor zu erheben. Bereits im März hatte ein Sprecher der Polizei von Draper bestätigt, dass es eine offene Untersuchung wegen häuslicher Gewalt gegeben habe. Demnach seien Anschuldigungen "in beide Richtungen" erhoben worden, der Kontakt zu den Beteiligten habe am 24. und 25. Februar stattgefunden. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen tauchten bei TMZ zudem Aufnahmen eines Streits aus dem Jahr 2023 auf.

Damals war Taylor festgenommen worden und bekannte sich später der schweren Körperverletzung schuldig, weitere Vorwürfe wie häusliche Gewalt in Anwesenheit eines Kindes, Kindesmisshandlung mit Verletzung und Sachbeschädigung wurden fallen gelassen. In der ersten Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" sprach Taylor offen über den Vorfall: "Es war die schlimmste Nacht meines Lebens", sagte sie in der Hulu-Serie. Aktuell läuft für die Realitypersönlichkeit eine 36-monatige Bewährung, die am Montag, dem 24. August, enden soll. Ihr geplanter Auftritt in The Bachelorette bei ABC war im Zuge der jüngsten Ermittlungen vor der Ausstrahlung gestrichen worden.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit