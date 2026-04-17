Karina Bauers Klinikdrama: Diagnose steht nach Ärzte-Odyssee

Reality-TV-Star Karina Bauer meldet sich derzeit aus dem Krankenhaus mit einer ernsten Nachricht: Sie leidet unter einer schweren bakteriellen Kehlkopfentzündung, auch Laryngitis genannt. In einem Video-Update auf Instagram, das sie trotz kaum vorhandener Stimme aufnahm, schilderte sie ihren Zustand eindringlich. "Gestern war sie komplett weg", sagte sie über ihre Stimme. Der Gesundheitszustand der Realitystar hatte sich in den vergangenen Tagen massiv verschlechtert – bis hin zu dem Punkt, dass sie kaum noch Luft bekam.

Besonders belastend war für Karina die Zeit, bevor sie schließlich stationär aufgenommen wurde. Trotz extremer Schmerzen, bei denen sie täglich 2000 mg Ibuprofen einnahm, wurde sie laut ihrer eigenen Aussage mehrfach nach Hause geschickt. "Also sorry, wenn ich 2000 mg Ibuprofen am Tag nehme und immer noch Todesschmerzen habe, nichts essen und nichts mehr trinken kann, weil mein ganzer Hals zugeschwollen ist", so Karina über die Situation. Irgendwann konnte sie sogar ihre eigene Spucke kaum noch schlucken. Erst als sie fast keine Luft mehr bekam, wurde sie endlich ernst genommen. Zeitweise stand sogar ein Abszessverdacht im Raum, der eine Notoperation nötig gemacht hätte. Glücklicherweise schlugen Cortison und Antibiotika an – sie muss aber noch einige Tage in der Klinik bleiben. "Es muss immer ganz schlimm werden, bevor man ernst genommen wird", ärgerte sie sich. Sie appellierte an ihre Follower, sich von Ärzten nicht nach Hause schicken zu lassen, wenn man selbst das Gefühl habe, dass es schlimmer sei als behauptet.

Karina ist als Teilnehmerin verschiedener Reality-Formate bekannt. Bereits vor rund zehn Monaten hatte Karina für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich nach einer Brust-OP aus der Öffentlichkeit zurückzog. Damals herrschte auf ihren Social-Media-Kanälen ungewohnte Funkstille. Ihren Fans gab sie später ein ehrliches Update. "Hatte meine zweite Brust-OP und war deswegen lange ausgeknockt. War so viel härter als die erste vor sechs Jahren", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Instagram-Followern. Aufgrund des Eingriffs musste sie mehrere Events absagen und kündigte an, sich bald wieder ihrem "XXL Chaya Programm" zu widmen, um ihr Aussehen aufzufrischen.

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Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin

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Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Bekanntheit

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