Franzi "B*tch" genannt: So denkt Bachelors-Kim heute darüber

In Folge vier von Die Bachelors sorgte Nachzüglerin Franzi für jede Menge Drama. Einige der Kandidatinnen reagierten nicht so gut auf den überraschenden Einzug ihrer neuen Konkurrentin. Darunter auch Kim – sie fand harte Worte für Franzi. Im Interview mit Promiflash verrät Kim, wie sie heute über ihre Aussagen denkt. "Man sieht mir meine Emotionen leider immer sehr schnell an. In dem Moment war ich einfach komplett schockiert über die Situation", erklärt die 32-Jährige und gibt zu: "Wenn ich die Szene heute sehe, muss ich aber auch ein bisschen über mich selbst lachen."

Dennoch steht die Frankfurterin heute zu ihren Worten von damals. "Inhaltlich sehe ich es auch heute noch genauso", betont sie gegenüber Promiflash und gibt zu bedenken: "Rückblickend hätte ich mich wahrscheinlich einfach etwas weniger dramatisch und emotional ausdrücken können." Kim bereut demnach weniger das, was sie über Franzi gesagt hat, als vielmehr die unverblümte Art, mit der sie es zum Ausdruck gebracht hat.

Franzi stieß während eines Tanzdates zu Sebastian Paul, Tim Reitz und den Kandidatinnen dazu. Selbstbewusst betrat sie den Raum und forderte die Bachelors nacheinander zum Tanzen auf. Statt einstudierter Standardtänze, wie die übrigen Ladys, brachte sie eine heiße und spontane Performance aufs Parkett. Kim war dies wohl ein Dorn im Auge. "Ich fand die Art und Weise von [ihr] sehr schockierend", erklärte sie fassungslos und bezeichnete den Auftritt als "trashy". Ihr Urteil lautete: "Sorry, aber ich hab keinen Bock auf so eine B*tch."

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026