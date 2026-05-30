Nachzüglerin: So schätzt Bachelors-Franzi ihre Chancen ein

Franzi ist der Neuzugang bei Die Bachelors. Die Mannheimerin stößt mit Verspätung erst in Folge vier zur Gruppe dazu. Aktuell hat sie sich noch nicht entschieden, an welchem der beiden Rosenkavaliere sie mehr Interesse hat: Sebastian Paul oder Tim Reitz. Im Interview mit Promiflash schätzt Franzi jetzt ihre Chancen als Nachrückerin ein. "Auf der einen Seite denke ich, dass meine Chancen ein Stück weit schlechter stehen könnten, weil einfach schon viel passiert ist und sich viele vorher schon kennenlernen konnten", meint sie und gibt zu bedenken: "Da entsteht natürlich schon eine gewisse Verbindung, in die man später erstmal hineinkommen muss."

Dennoch will Franzi nicht den Kopf in den Sand stecken und sieht das Positive an ihrer Position. "Andererseits denke ich mir aber auch: Wenn es wirklich der Richtige ist, dann kann es trotzdem noch funken. Eine echte Verbindung sollte nicht vom Zeitpunkt abhängen", ist sie sich sicher. Vorerst bleibt es spannend, mit welchem Mann sie die Chancen auf ein gemeinsames Liebesglück höher einschätzt. Der erste Eindruck sei bei beiden sehr positiv ausgefallen, verrät Franzi gegenüber Promiflash. "Im ersten Moment habe ich gedacht: Die sehen beide nicht schlecht aus. Es war also direkt ein guter, offener erster Eindruck", erinnert sie sich. Nur die Tanz-Skills von Tim und Sebastian bezeichnet sie als "ausbaufähig".

Franzi stieß beim großen Tanzdate zu Tim, Sebastian und den Kandidatinnen dazu. Die übrigen Ladys hatten zuvor einstudierte Standardtänze mit den Rosenkavalieren aufgeführt, bis die 32-Jährige überraschend den Saal betrat. Spontan forderte sie zuerst Tim, dann auch Sebastian zum Tanzen auf. Bei ihren Mitstreiterinnen kam das gar nicht gut an – sie ordneten Franzis Auftritt als "trashy" ein und nannten sie sogar eine "B*tch".

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Tim Reitz und Franzi bei "Die Bachelors"

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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