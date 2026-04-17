Emma Fernlund behauptet: Vergebener Ex Umut ruft sie noch an

Bei den Reality Awards hat Umut Tekin (28) seine Beziehung zu Lena Goldstein öffentlich gemacht – doch das sorgt bereits für Wirbel. Denn Umuts Ex-Freundin Emma Fernlund (25) war ebenfalls bei dem Event dabei und plauderte bei Promiflash pikante Details aus der Vergangenheit aus. Laut der Realitystar-Kollegin soll Umut längst vergeben gewesen sein und trotzdem weiter Kontakt zu ihr gesucht haben: "Umut ist schon ein bisschen länger in einer Beziehung, aber ruft mich trotzdem immer noch an, das finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, seine Neue, die das alles mitmacht, steht hier mit auf dem Teppich."

Emma zufolge sollen Umut und Lena sogar schon seit dem vergangenen Jahr zusammen sein. Besonders brisant: Der Realitystar soll seine Ex sogar während eines gemeinsamen Urlaubs angerufen haben. "Ich weiß eigentlich, dass es seit letztem Jahr ist, wo er mich auch angerufen hat, obwohl sie im Urlaub waren", so Emma gegenüber Promiflash. Außerdem behauptet sie, dass Umut sich zwischenzeitlich von Lena getrennt habe – und zwar gezielt für seinen Auftritt im Dschungelcamp. Dort habe er auf eine Liebesgeschichte mit Kandidatin Ariel gehofft. Nachdem daraus aber nichts wurde – Ariel wurde stattdessen zur neuen Bachelorette –, sei nun der Zeitpunkt gekommen, die Beziehung zu Lena offiziell zu machen.

Umut ist kein Unbekannter in der Realitywelt. Die Influencerin Emma und er hatten in der Vergangenheit bereits eine Beziehung geführt, bevor sich ihre Wege trennten. Emma, die am 28. Dezember 2000 geboren wurde, ist selbst in der Reality-TV-Welt aktiv und nutzt zudem Social Media als Plattform. Ob Umut auf die Vorwürfe seiner Ex reagieren wird, bleibt abzuwarten.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026

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RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

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Instagram / /lenamariaposa Lena Goldstein im Juni 2024