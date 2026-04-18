Nach "Nightfever": Serkan Yavuz suchte Gespräch zu Vanessa

Bei den Reality Awards hat Vanessa Brahimi gegenüber TAG24 ausgeplaudert, was hinter den Kulissen von Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" wirklich passiert ist. Nachdem die Kameras ausgegangen waren, soll Ex Serkan Yavuz (33) ihr gegenüber nämlich alles andere als freundlich gewesen sein. "Als die Kameras aus waren, ist Serkan ziemlich angefressen auf mich zugekommen", offenbarte Vanessa auf dem roten Teppich und fügte hinzu: "Er hat sich meines Erachtens auch ein bisschen im Ton vergriffen und hat seinen Schlüssel gefordert." Damit nicht genug: Serkan soll seiner Ex sogar mit anwaltlichen Schritten gedroht haben, falls sie ihm den Schlüssel nicht sofort zurückgebe. Für Vanessa ist damit klar, wer für sie die "Red Flag des Abends" war.

Was die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung selbst zu sehen bekamen, war ebenfalls keine harmonische Wiedersehensfreude. Serkan äußerte sich in der Show zur Trennung und räumte ein, damals noch nicht bereit für eine feste Beziehung gewesen zu sein – etwas, das Vanessa nach eigenen Angaben grundsätzlich nachvollziehen kann. Was sie jedoch nicht akzeptieren konnte, war sein Verhalten in der Beziehung. "Auch in der Beziehung schon, diese Riesenversprechen. Diese Kinderplanung, Heiraten, Traumurlaub und Briefe. Das war einfach zu viel", so Vanessa. Zudem hätte sie sich ein ehrliches Gespräch von ihm gewünscht: "Habe die Eier und sage es mir ins Gesicht."

Kurz nach der Aufzeichnung hatte Vanessa erzählt, wie sehr sie der Dreh von "Nightfever" mitgenommen habe. In der ersten Folge sei sie völlig überraschend auf Serkan getroffen. Laut Vanessa habe die Produktion beide vorher nicht darüber informiert. "Ich wusste nicht, dass ich heute auf Serkan treffen werde", sagte sie zu Promiflash. "Oh, mein Gott, ich will hier weg. Warum bin ich hier?" Sie habe so sehr gezittert, dass sie "komplett weg" gewesen sei. Vanessa und Serkan waren nur kurze Zeit ein Paar. In der Beziehung soll der zweifache Vater seine Ex gelovebombed haben.

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026

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IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit