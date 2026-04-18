Ryan Reynolds' "Welcome to Wrexham" kriegt weitere Staffeln

Der Sender FX hat die Erfolgsdokumentation "Welcome to Wrexham" gleich um drei weitere Staffeln verlängert – und das, bevor Staffel 5 überhaupt ausgestrahlt wurde. Die neue Staffel startet am 14. Mai, doch bereits jetzt ist die Serie bis ins Jahr 2029 gesichert. Ryan Reynolds (49) verkündete die Neuigkeit persönlich über seinen Instagram-Account und wandte sich dabei auch direkt an alle Beteiligten: "Herzlichen Glückwunsch an unser Emmy-prämiertes Doku-Team, die Stadt und Wrexham AFC dafür, dass ihr alles immer so dramatisch und nervenaufreibend macht. Gut fürs Fernsehen, schlecht für den Blutdruck." Die Serie begleitet seit ihrem Start im Jahr 2022, wie die beiden Hollywoodschauspieler Ryan und Rob McElhenney (49) den walisischen Fußballklub Wrexham AFC auf Erfolgskurs bringen.

Mit zehn Emmy Awards und zwei Critics' Choice Television Awards hat sich das Format längst über den Status eines Nischenprojekts hinausbewegt. Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, erklärte in einem offiziellen Statement: "Als wir 'Welcome to Wrexham' starteten, hätten wir uns nie vorstellen können, welchen Einfluss die Serie auf den Klub und die Stadt haben würde – und gleichzeitig eine der erfolgreichsten und beliebtesten Dokumentationsserien des Fernsehens zu schaffen." Die Verlängerung sei ein Beweis für die Vision von Rob und Ryan und "die dauerhafte Verbindung, die sie mit Fans weltweit aufgebaut haben." Wrexham-Trainer Phil Parkinson sagte der BBC, dass die Anwesenheit der beiden Männer beim Klub "den gesamten Verein aufwertet".

Ryan und Rob hatten den Wrexham AFC im Februar 2021 für umgerechnet gut zwei Millionen Euro übernommen. Damals spielte der Klub noch in unteren Gefilden, weit weg von großen Fußballbühnen. Seitdem sind die beiden nicht nur als Investoren, sondern auch als leidenschaftliche Fans bekannt: Immer wieder reisen sie nach Nordwales, sitzen im Stadion auf der Tribüne, jubeln auf dem Racecourse Ground mit den Anhängern und lassen ihre Familien an der neuen Fußballliebe teilhaben. So wurde Ryan zusammen mit seiner Frau Blake Lively (38) bereits mehrfach beim Mitfiebern gesehen. Von Beginn an machten die beiden Klubchefs klar, dass sie ein großes Ziel verfolgen: den Aufstieg in die Premier League. Aktuell spielt der Verein in der Championship, der zweithöchsten Liga. "Welcome to Wrexham" zeigt dabei nicht nur den sportlichen Weg, sondern auch die Menschen in der Stadt, die mit dem Verein leben.

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Getty Images Rob McElhenney und Ryan Reynolds, April 2023

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Getty Images Vor dem FA-Cup-Spiel in Wrexham: Ryan Reynolds küsst Blake Lively, 7. März 2026

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Getty Images Rob McElhenney applaudiert, Ryan Reynolds wird von Blake Lively umarmt vor dem FA-Cup-Spiel Wrexham gegen Chelsea in Wrexham, 7. März 2026