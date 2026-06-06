Mit 30 kein "Spider-Man" mehr? Tom Holland rudert zurück

In der Vergangenheit dachte Tom Holland (30) schon vermehrt über einen Abschied von seiner Paraderolle als Peter Parker aka Spider-Man im Marvel Cinematic Universe nach. Unter anderem erklärte er vor einigen Jahren in einem Interview, sich nicht vorstellen zu können, den Superhelden mit 30 Jahren noch zu verkörpern. Diese Aussage revidiert der Schauspieler nun, da er vor ein paar Tagen 30 wurde. "Das ist definitiv etwas, über das wir im Studio viel reden. Vielleicht muss ich die Aussage also auf 37 korrigieren", meint Tom in seiner aktuellen GQ-Coverstory. Seine Spider-Man-Filme sind eine Kollaboration von Sony Pictures und den Marvel Studios – mit der Aussage habe er Sony damals Angst einjagen wollen. "[Ich habe das gesagt], um Sony unter Druck zu setzen und ihnen Angst einzujagen, damit sie dachten, ich würde 'Spider-Man 4' nicht machen", scherzt der Brite.

2021 gab Tom dem Magazin schon einmal ein Interview, in dem er betonte: "Wenn ich Spider-Man noch spiele, nachdem ich 30 geworden bin, habe ich etwas falsch gemacht." Dass das Zitat ausgerechnet jetzt, nachdem er gerade Geburtstag hatte, auftaucht, findet er lustig, denn er wisse nicht mehr genau, was er damals meinte. "Ich glaube, der Kern davon ist, dass ich den Staffelstab gerne weitergeben würde, und das habe ich noch nicht geschafft", überlegt Tom heute. Tatsächlich sei er aber bis heute stolz auf die Rolle und freue sich, sie weiter auf der Leinwand lebendig werden zu lassen. Ans Aufhören denkt er nicht: "Ich glaube, die Wahrheit ist, dass es die Freude meines Lebens war, Spider-Man zu spielen. Ich stehe jetzt irgendwie an einem Punkt, an dem ich sage: Ich mache das so lange, wie sie mich wollen."

Ende Juli erscheint bereits der nächste Film mit der freundlichen Spinne von nebenan schon in den Startlöchern. Am 31. Juli erscheint "Spider-Man: Brand New Day", Toms bereits viertes Solo-Abenteuer im MCU. Auch wenn der Filmstar die Rolle fürs Erste nicht abgeben möchte, so hat er doch Ideen, wie die Zukunft des Comic-Helden aussehen könnte. "Bei demjenigen, der als Nächstes kommt, egal ob das ein Miles Morales oder eine Spider-Gwen oder eine Spider-Woman oder so etwas ist, würde ich sehr gerne dabei sein, das nächste Kapitel mit aufzubauen", betonte er im Gespräch mit Empire. Spider-Gwen ist eines der weiblichen Pendants zu Spider-Man und vor allem aus Animationsfilmen wie "Spider-Man: A New Universe" oder "Spider-Man: Across the Spider-Verse" bekannt. Miles Morales ist ebenfalls aus den Animationsfilmen bekannt, Fans werden die Figur zudem aus dem Playstation-Spiel "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" kennen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

CapitalPictures / Actionpress Szene aus "Spider-Man: Into the Spider-Verse"