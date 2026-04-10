Désirée Nicks "Realitystar Academy": Das sind die Dozenten

Die neue ProSieben-Show "Die Realitystar Academy" mit Désirée Nick (69) als Direktorin nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt steht das komplette Dozententeam fest, das den Realitynachwuchs ab dem 16. April wöchentlich in verschiedenen Fächern unterrichten wird. Mit Kevin "Flocke" Platzer (27), Trash-Urgestein Kader Loth (53), Sam Dylan (35), Cecilia Asoro (29), der selbsternannten Reality-"Queen" Tara Tabitha (33) und Casanova Gigi Birofio (26) versammelt die Sendung eine ganze Reihe bekannter Gesichter aus dem Reality-TV, die ihre Erfahrungen an die Kandidaten weitergeben sollen.

Die Fächer für die Anwärter und Anwärterinnen sind dabei ganz auf das Reality-Leben zugeschnitten: Flocke übernimmt den Biologieunterricht, Kader unterrichtet Geschichte, und Sam ist für die Zwischenprüfung im Fach Kunst zuständig. Cecilia leitet den Sportunterricht, während Tara den Nachwuchs in Sozialkunde fit machen soll. Gigi springt außerdem als Vertretungsdozent für Deutsch ein. Das Dozententeam ist davon überzeugt, dass es nicht so einfach ist, ein Realitystar zu werden. "Die meisten denken: Ich geh da rein, streite ein bisschen rum – und das klappt schon. Aber so funktioniert es nicht", betonte Gigi gegenüber ProSieben.

Gigi ist in der Show nicht nur als Dozent aktiv, sondern unterstützt Désirée auch als ihr Assistent. Er soll dabei als Gegenpol zur strengen Direktorin fungieren und für eine entspannte Atmosphäre sorgen. "Mit mir könnt ihr cool sein und chillig – aber die Direktorin ist wie Dracula", erklärte der Ex von Michelle Daniaux laut Joyn. "Ich opfere mich für Désirée, ich mache hier den dreckigen Teil." Die Sendung startet am 16. April auf ProSieben und ist außerdem kostenlos auf Joyn abrufbar, wo wöchentlich zwei neue Folgen erscheinen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die wohl härteste Kaderschmiede der Trash-TV-Welt gegen gängige Formate wie Kampf der Realitystars bestehen kann.

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Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

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Joyn/Marc Rehbeck Tara Tabitha ist eine der "Die Realitystar Academy"-Dozentinnen.

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Collage: Imago, Amazon MGM Studios Collage: Sam Dylan und Kevin Platzer sind "Die Realitystar Academy"-Dozenten.