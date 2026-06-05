Ex-Prinz Andrew wohnte mietfrei und kassierte dennoch ab

Ein neuer Bericht des britischen Rechnungshofs sorgt für frischen Wirbel um Andrew Mountbatten-Windsor (66): Der Ex-Prinz soll jahrelang private Einnahmen aus der Untervermietung von bis zu drei Cottages auf dem Gelände von Royal Lodge in Windsor eingestrichen haben – während er selbst für das 30-Zimmer-Anwesen nur einen symbolischen Pachtzins zahlte. Der Rechnungshof hält in seinem Bericht laut dem Magazin Hello fest: "Die aus der Untervermietung erzielten Einnahmen flossen an Andrew Mountbatten-Windsor. Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde." Wie viel Geld Andrew durch die Untervermietung genau einnahm, bleibt damit unklar. Für Kritiker ist das Bild dennoch eindeutig: Aktivisten und Politiker reagierten mit scharfer Kritik auf die Enthüllungen.

Der frühere liberaldemokratische Regierungsvertreter Norman Baker bezeichnete die Arrangements als "empörend". "Es zeigt eine absolute Verachtung gegenüber dem Steuerzahler – nicht nur, dass Andrew eine Peppercorn-Miete für ein riesiges Anwesen zahlen durfte, sondern dann auch noch potenziell Millionen durch die Untervermietung von Häusern verdient hat", sagte er gegenüber der Presse. Die Untervermietung der drei Cottages endete laut Rechnungshof im April 2026, Andrew hält den Pachtvertrag für Royal Lodge aber offiziell noch bis Oktober. Das Pachtabkommen war 2003 geschlossen worden: Damals hatte sich Andrew verpflichtet, 7,5 Millionen Pfund in die Renovierung des Anwesens zu stecken, woraufhin seine Zahlung auf eine Million Pfund plus symbolischen Pachtzins reduziert wurde. Da der Vertrag eine Klausel zur vorzeitigen Rückgabe enthält, könnte Andrew zudem eine Entschädigungszahlung zwischen rund 300.000 und knapp 490.000 Pfund zustehen.

Andrew musste Royal Lodge inzwischen verlassen und wohnt nun auf dem abgelegenen Sandringham-Anwesen von König Charles III. (77) in Norfolk. Im Hintergrund laufen gegen den zweiten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) nach wie vor offizielle Ermittlungen der britischen Justiz wegen seiner Verbindungen zum verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Bereits im vergangenen Herbst hatte Charles seinem Bruder alle königlichen Titel und Ehren aberkannt. Im Februar durchsuchten Ermittler die Royal Lodge. Andrew selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten.

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025