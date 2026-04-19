Verraten: In diesen TV-Shows sieht sich "Temptation"-Momo

Momo Lee ist aktuell gemeinsam mit seiner Freundin Laura bei Temptation Island zu sehen – doch der Realitystar denkt bereits weit über das Format hinaus. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass schon während der laufenden Ausstrahlung neue Show-Anfragen bei ihm eingegangen sind. "Wir sind gerade noch mit meinem Management am Schauen, es sind ein paar Anfragen reingekommen. Mal gucken, ob ich das eine oder andere Format annehme. Ich muss gucken, wo ich mich wohlfühle. Aber ja, es sind auf jeden Fall weitere Formate geplant", so Momo im Gespräch.

Welche konkreten Formate ihn angefragt haben, darf er noch nicht preisgeben. Doch er hat eine klare Vorstellung davon, wo er sich selbst in Zukunft sehen würde. Besonders Kampf der Realitystars hat es ihm angetan: "Das wäre natürlich mega, da würde ich mich sehr freuen." Auch #CoupleChallenge und das Sommerhaus der Stars reizen ihn – wobei er beim Letzteren selbst einräumt, dass dafür üblicherweise etwas mehr TV-Erfahrung gefragt ist. "Ich bin noch relativ am Anfang. Aber ich denke, nach 'Temptation Island' wissen auf jeden Fall viele, wer ich bin", sagte er. Darüber hinaus kann er sich auch Forsthaus Rampensau und Promihof vorstellen: "Die zwei finde ich auch mega cool. Da sehe ich mich mit den Tieren und so."

Privat stellt sich Momo mit Laura derzeit einer intensiven Beziehungsprobe. In "Temptation Island" treffen Paare am Ende traditionell am Lagerfeuer eine Entscheidung – erst dann wird klar, wie sie ihr Abenteuer als Paar fortsetzen. Momo betont dabei, dass er sich in neuen Formaten wohlfühlen möchte und sich nicht in jedes Projekt drängen lässt. Auffällig: Neben Wettbewerbs- und Paarformaten reizen ihn auch Settings mit Natur- und Hofthemen. Seine Bemerkung zu "Forsthaus Rampensau" und "Promihof" zeigt, dass ihn die Vorstellung von Tieren und Landleben anspricht. Für Momo scheint es also wichtig, das richtige Umfeld zu finden – ob im Team mit seiner Partnerin oder allein vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Imago Momo Lee beim Screening der RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora, April 2026

Anzeige Anzeige

RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Momo Lee beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, April 2026

Anzeige