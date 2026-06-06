Darum ist Prinz Edward jetzt der heimliche Star der Royals

Während König Charles III. (77) seine Vision einer schlankeren Monarchie vorantreibt, rücken Prinz Edward (62) und seine Frau Sophie immer stärker in den Mittelpunkt des royalen Geschehens. Das Paar reiste jetzt nach Portugal – und zeigte dabei, wie moderne Royals auftreten können. Statt einer großen Entourage mit Dutzenden Presseleuten reisten die Herzogin und der Duke of Edinburgh mit einem kleinen Team und nur einer Handvoll Medienschaffenden, berichtet das Magazin Hello. Das ermöglichte ungewöhnlich nahbare Einblicke in die Art, wie die beiden ihre royalen Aufgaben wahrnehmen.

Besonders deutlich wurde das bei einem Gartenempfang in der Residenz der britischen Botschafterin in Lissabon. Dort nahmen sich Edward und Sophie laut Berichten von Journalisten, die das Paar auf der Reise begleiteten, nicht nur kurz Zeit für die Gäste, sondern führten lange, echte Gespräche mit britischen Expats, die Wohltätigkeitsorganisationen in Portugal leiten. Als die Botschafterin Lisa Bandari ihre Kinder, die das Geschehen von einem Balkon beobachtet hatten, zum Abschluss noch kurz vorstellen wollte, blieben Edward und Sophie ganze zehn Minuten mit ihnen – posierten für Fotos, redeten und lachten. Sophie erklärte den Kleinen geduldig, wie sie mit König Charles verwandt sind, während Edward nach Berichten von der Reise die Zahnfee erwähnte und damit für Heiterkeit sorgte.

Die entspannte und bodenständige Art des Paares steht dabei in deutlichem Kontrast zu dem, wofür Prinz Andrew (66) in der Vergangenheit bekannt war. Während Andrew nach seinem Rückzug aus dem Königshaus zunehmend eine Randfigur geworden ist und auch Prinz Harry (41) und Meghan seit 2020 keine arbeitenden Royals mehr sind, füllen Edward und Sophie diese Lücke. Nächste Woche feiern die beiden ihren 27. Hochzeitstag – geheiratet haben sie im Juni 1999. Sophies früherer Beruf in der Öffentlichkeitsarbeit kommt dem Paar dabei zugute: Bei einem Gespräch mit Universitätsstudenten sprach sie laut Berichten leidenschaftlich und überzeugend über ihren Einsatz für Frauen in Friedensprozessen.

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Getty Images Prinz Edward, Mitglied der britischen Königsfamilie

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Getty Images Prinz Edward und Sophie, Duchess of Edinburgh, bei der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999