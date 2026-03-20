Pascal Stenzel enthüllt Details über seine einsame Kindheit

Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Stenzel öffnet jetzt die Tür zu einem besonders sensiblen Kapitel seines Lebens: der Einsamkeit. In einem Gespräch mit Bild erinnert sich der TV-Darsteller an seine Kindheit in Berlin, in der er teilweise tagelang ganz auf sich gestellt war. Seine Eltern trennten sich früh, Pascal wuchs bei seinem Vater auf – doch der Alltag mit dem gesundheitlich angeschlagenen Elternteil war alles andere als leicht. Während andere Kinder behütet einschliefen, musste Pascal nachts um drei den Notarzt rufen und wusste anschließend nicht, wann sein Vater aus dem Krankenhaus zurückkehren würde. Heute nutzt der Schauspieler diese Erfahrungen, um als Motivationsredner anderen einsamen Menschen zu helfen.

Um nicht allein sein zu müssen, suchte Pascal schon früh den Kontakt zu anderen Menschen. Er ging in Jugendclubs, Sozialeinrichtungen und Fußgängerzonen, nur um der Einsamkeit zu entkommen. "Ich konnte damals als Kind natürlich gar nicht mit der Situation umgehen", erklärte er der Zeitung. Dabei lernte er bereits früh, auf fremde Menschen zuzugehen. Doch mit der Zeit musste der Berliner feststellen, dass viele Kontakte nicht automatisch gegen Einsamkeit halfen. "Ich habe mich auch unter Menschen einsam gefühlt, weil ich gar nicht darüber geredet habe, was mich wirklich berührt", offenbarte der Schauspieler.

Neben seinem Engagement bei "Berlin - Tag & Nacht" nutzt Pascal seine Erfahrungen heute, um anderen zu helfen. Seit 2019 arbeitet er als Motivationsredner und gibt Trainings zum Thema "Menschen ansprechen". Seit 2024 hält er außerdem Vorträge zu Themen wie "Freunde finden" oder "Reset your life". Trotz seines Erfolgs als Speaker fühlte er sich lange Zeit immer noch einsam, wenn er allein in seinem Hotelzimmer oder zu Hause war. "Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, dass ich erst mal lernen darf, mit mir selbst allein zu sein, ohne mich einsam zu fühlen", resümierte Pascal im Interview mit Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / pascal_stenzel Pascal Stenzel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Amy Scott Smith und Pascal Stenzel in ihren "Berlin - Tag & Nacht"-Rollen

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pascal Stenzel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige