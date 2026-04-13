Nach Tod ihrer Mutter: Nicole Kidman wird Sterbebegleiterin

Nicole Kidman (58) plant eine ungewöhnliche Erweiterung ihres Lebenslaufs: Die Schauspielerin lässt sich zur sogenannten Death Doula – also zur Sterbebegleiterin – ausbilden. Das verriet sie jetzt bei einem Vortrag an der University of San Francisco, über den das Medium San Francisco Chronicle berichtete. Im Gespräch mit der Investigativjournalistin Vicky Nguyen im Rahmen der Silk Speaker Series der Universität erklärte Nicole, dass die Idee "vielleicht ein bisschen seltsam klingt", aber einen konkreten Auslöser habe: Ihre Mutter Janelle Ann Kidman starb im September 2024 im Alter von 84 Jahren. Nicole war in dieser Zeit tief bewegt von dem Gefühl, dass ihre Mutter in den letzten Stunden echte Einsamkeit begleitete.

"Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur ein gewisses Maß geben", sagte die Schauspielerin Berichten nach während der Veranstaltung. Nicole führte weiter aus, dass zwischen ihr und ihrer Schwester Antonia Kidman viele Kinder und berufliche Verpflichtungen aufzuteilen seien – und gleichzeitig die Aufgabe, für die Mutter da zu sein, nachdem auch ihr Vater nicht mehr am Leben war. "Da habe ich gedacht: 'Ich wünschte, es gäbe diese Menschen auf der Welt, die einfach unparteiisch dasitzen und Trost und Fürsorge spenden'", so Nicole. Das Ausbildungsprogramm zur Sterbebegleiterin sei Teil ihrer persönlichen Weiterentwicklung, erklärte sie. Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter – auch End-of-Life-Doulas genannt – unterstützen Sterbende und ihre Angehörigen emotional, spirituell und praktisch in der letzten Lebensphase.

Der Verlust ihrer Mutter traf Nicole auch deswegen besonders hart, weil ihr Vater Antony bereits 2014 gestorben war. Als sie im September 2024 beim Filmfestival in Venedig weilte, erhielt sie dort die Nachricht vom Tod ihrer Mutter und reiste frühzeitig ab. Anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter im März gedachte Nicole ihr zuletzt auf Instagram mit den Worten: "In Erinnerung an meine Mama an ihrem Geburtstag. Immer in meinem Herzen."

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Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

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Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von Apple TVs "Margo's Got Money Troubles" in New York, 2026

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Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman