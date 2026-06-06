Bill Gates unter Druck wegen brisanter Affärenvorwürfe

Bill Gates (70) steht erneut im Fokus unangenehmer Schlagzeilen: Der Microsoft-Gründer soll während seiner Ehe mit Melinda Gates (61) nach Angaben des Wall Street Journal mehr als 20 Affären gehabt haben. Bei einer internen Mitarbeiterversammlung seiner Stiftung soll Bill laut dem Blatt zwei Affären mit russischen Frauen eingeräumt haben, die in E-Mails von Jeffrey Epstein (†66) erwähnt worden sein sollen. Womöglich liegt die Anzahl seiner Fehltritte jedoch deutlich höher. Die neuen Vorwürfe tauchen wenige Wochen vor Bills Aussage vor dem US-Kongress zu seiner Verbindung mit Epstein auf, die im Juli geplant ist. Bill bestreitet, dass seine Beziehung zu Epstein etwas mit den vielen Frauen zu tun hatte, mit denen sich der Finanzier umgab. Die nun in den Medien kursierende Anzahl der mutmaßlichen Affären des Microsoft-Gründers könnte jedoch Zweifel an dieser Darstellung aufkommen lassen.

Ein Sprecher des Unternehmers betonte angesichts der neuen Vorwürfe, dass Bill keine rechtswidrigen Handlungen begangen habe. Er bereue es jedoch, so viel Zeit mit Epstein verbracht zu haben, und werde im Juli freiwillig vor dem Kongress aussagen. "Gates hat sich für diesen Fehler entschuldigt und spricht freiwillig mit dem Haushaltsausschuss Anfang nächsten Monats, um Fragen zu seinen Kontakten mit Epstein zu beantworten", ließ der Sprecher verlauten. Darüber hinaus habe Bill die Veröffentlichung aller Epstein-Akten befürwortet, "in der Hoffnung, dass die Opfer die Gerechtigkeit erhalten, die sie verdienen."

Bill und Melinda waren fast drei Jahrzehnte lang verheiratet und wurden nicht nur als Paar, sondern auch als Team hinter einer der einflussreichsten Stiftungen der Welt wahrgenommen. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, die sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Nach dem Ehe-Aus im August 2021 betonten beide in ihren wenigen persönlichen Statements, dass sie beruflich weiter zusammenwirken wollen. Melinda konzentriert sich jedoch inzwischen verstärkt auf eigene Projekte und Engagements rund um Gleichberechtigung und Frauenrechte, während Bill in Interviews immer wieder betont, sich privat neu sortieren zu wollen. Persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Affärenvorwürfen hat Melinda bislang nicht öffentlich geteilt.

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Getty Images Bill Gates im Juni 2019

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Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, September 2013

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Getty Images Bill Gates, Unternehmer