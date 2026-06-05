Nach Sex mit Anna-Maria: Bushido landete im Krankenhaus

Was als leidenschaftlicher Moment zu zweit begann, endete für Bushido (47) auf dem Badezimmerboden – und schließlich im Krankenhaus. Anna-Maria Ferchichi (44) hatte ihren Mann zu sich ins Badezimmer gelockt, doch nach dem Sex vor dem Spiegel bekam der Rapper plötzlich heftige Kopfschmerzen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi: Der Bushido Podcast" bei RTL+ schildert er die Schmerzen so: "Es war so krass, dass auf beiden Seiten fing das an zu hämmern und dann mit jedem Herzschlag und dann ging das hoch in die Mitte. Ich lag nackt auf dem Boden im Badezimmer."

Für Anna-Maria war das kein Einzelfall – es war bereits das zweite oder dritte Mal, dass ihr Mann nach dem Sex mit solch extremen Kopfschmerzen zu kämpfen hatte. Besonders besorgniserregend: Bei Bushido wurde zuvor bereits ein gutartiger Tumor im Ohr diagnostiziert, der im August entfernt werden soll. Die Angst vor einer Hirnblutung oder Metastasen war deshalb groß. Der Orthopäde des Rappers riet schließlich zu einem MRT. Das Ergebnis brachte Entwarnung: keine Hirnblutung, keine Metastasen, alles unauffällig. Dennoch brauchte Bushido Zeit, das Ergebnis wirklich zu verarbeiten. Anna-Maria beschreibt es im Podcast so: "Ich habe dir angemerkt, dass du so einen Tag gebraucht hast oder zwei."

Vor einer Woche klang das im Podcast noch deutlich unbeschwerter. Da erzählten Anna-Maria und Bushido, dass es im Schlafzimmer "aktuell wieder rund" laufe. "Wir haben sehr viel Sex grade miteinander", sagte der 47-Jährige. Der Auslöser sei laut den beiden überraschend simpel gewesen: Er schlafe inzwischen mit Unterhose. Anna-Maria erklärte, dass sie sich zuvor nachts oft bedrängt gefühlt habe, weil ihr Mann nackt schlief und aus Kuscheln schnell mehr wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido bei der DSDS-Liveshow in Köln, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026