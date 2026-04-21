"Nicht abgeneigt": Jenny hofft auf Antrag von Marvin Kleinen

Für Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart (28) könnte schon bald ein ganz besonderes Kapitel beginnen. Bei den Reality Awards sprach das Paar gegenüber InTouch offen über ihre Zukunftspläne – und dabei kam auch die Frage nach einer möglichen Verlobung zur Sprache. Jenny machte dabei kein Geheimnis daraus, dass sie einem Antrag mehr als offen gegenüberstehen würde: "Ich wäre nicht abgeneigt und glaube, ich habe den richtigen Mann an meiner Seite", erklärte die Influencerin, die in ihrer Jugend gegen eine lebensbedrohliche Krankheit kämpfen musste. Wann es so weit sein könnte, ist allerdings noch offen.

Dass Marvin derjenige sein soll, der den ersten Schritt macht, steht für Jenny außer Frage. Sie beschreibt sich selbst als "sehr oldschool" und findet, "ein Antrag muss schon besonders sein. Der soll sich in dem Moment auch Mühe geben." Marvin selbst sieht das genauso und betonte: "Das liegt in meiner Hand." Auch beim Thema Familienplanung lassen die beiden es lieber locker angehen. "Wir sind nicht die Menschen, die viel planen. Wir sind viel unterwegs, reisen viel und haben immer viel zu tun", erklärte Marvin. Jenny, die ihre Beziehung einst als "toxisch" bezeichnete, ergänzte: "Wenn's kommt, dann kommt es, aber wir haben bis dahin noch ein paar Pläne – denn Kinder sind auch teuer."

Das Paar hatte zuletzt im Rahmen ihrer Teilnahme an der Show Das Sommerhaus der Stars für Schlagzeilen gesorgt. Dabei gab es auch eine Situation, in der Marvin Jenny mit Aussagen über sie vor laufender Kamera bloßstellte. Das Paar hat den Vorfall in der Wiedersehensshow öffentlich aufgearbeitet und nach eigener Aussage aufeinander zugehen können. Rückblickend zieht Marvin eine versöhnliche Bilanz der gemeinsamen TV-Zeit: "Unser tägliches Brot ist ja gar nicht so." Die Sendung habe dem Paar sogar gutgetan – Jenny betonte: "Wir sind da so gestärkt rausgekommen. Das muss man auch erst mal schaffen."

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Imago Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen

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Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Reality-TV-Star

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RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025