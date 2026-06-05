Bei Auktion: Matthew Perrys (†) Nachlass wird versteigert

Drehbücher mit handschriftlichen Notizen, benutzte Tennisschläger, Batman-Erinnerungsstücke und Banksy-Gemälde – die persönlichen Gegenstände des verstorbenen Schauspielers und Friends-Star Matthew Perry (†54) kommen unter den Hammer. Am 5. Juni versteigert Heritage Auctions in Dallas, Texas, eine Sammlung aus dem Nachlass des Stars. Der Erlös der Auktion soll vollständig der Matthew Perry Foundation zugutekommen, die Menschen im Kampf gegen Sucht unterstützt. Heritage Auctions Senior Director Brian Chanes schwärmte gegenüber der Daily Mail: "Der Enthusiasmus, die Unterstützung und die Zuneigung für Matt sind überwältigend."

Unter den Auktionsstücken befinden sich echte Raritäten für hartgesottene "Friends"-Fans. Eine besonders seltene Rarität ist ein Outline – ein Entwurf, ein Sketch – der Sendung aus der Zeit, als sie noch "Six of One" hieß – lange bevor sie als "Friends" in die Fernsehgeschichte einging. Chanes beschreibt das Dokument als eine Art Zusammenfassung der Prämisse: "Von den Machern von 'Cheers' und 'Frasier' handelt 'Six of One' von sechs Singles in New York – von Freunden und Liebhabern, IKEA-Möbeln, Cappuccino, schlechte Dates, spanischen Telenovelas und Mr. Potato Head." Daneben gibt es eine von Jimmy Kimmel (58) gefertigte "Mattman"-Skulptur mit einer maßgefertigten Batman-Maske, die Perrys Humor widerspiegelt. Auch zwei Werke des Streetart-Künstlers Banksy sind dabei, von denen eines – das berühmte "Girl with Balloon" – auf über eine Million Dollar geschätzt wird. Wer kein großes Budget mitbringt, kann sich etwa für ein VHS-Kassetten-Set aus Perrys Sammlung entscheiden, das derzeit bei rund 280 Euro liegt.

Matthew Perry, der von 1994 bis 2004 in "Friends" an der Seite von Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (61), Lisa Kudrow (62), Matt LeBlanc (58) und David Schwimmer (59) die Rolle des Chandler Bing verkörperte, starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Er ertrank in seinem Whirlpool in Los Angeles infolge einer Ketamin-Überdosis. In seinen letzten Lebensjahren hatte er offen über seinen jahrelangen Kampf gegen Sucht gesprochen und seine Erfahrungen 2022 in dem Memoir "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" verarbeitet. Auf der Website der nach ihm benannten Foundation findet sich eines seiner eindringlichsten Zitate: "Wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass 'Friends' als Erstes erwähnt wird. Ich möchte, dass die Hilfe für andere als Erstes erwähnt wird."

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Matthew Perry und Courteney Cox

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