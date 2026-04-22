Typveränderung: Darya Strelnikova hat sich die Haare gefärbt

Darya Strelnikova (33) überrascht ihre Community mit einer mutigen Typveränderung: Die sonst so blonde Schönheit hat sich jetzt die Haare dunkel färben lassen. In ihrer Instagram-Story nimmt das Model seine Follower mit in den Salon und zeigt, wie nach und nach jede einzelne Strähne behandelt wird. Dort ist zu sehen, wie die einst helle Mähne Schritt für Schritt eine neue Nuance bekommt. Am Ende präsentiert Darya ein aschiges Braun, das mit helleren Strähnen rund ums Gesicht – sogenannten Face-Framing-Highlights – abgerundet wird. Doch auch die Länge ist anders. Darya kommentiert strahlend: "Hab ein paar Zentimeter mehr."

In den Clips hält die Realitybekanntheit den ganzen Prozess fest: Vom Mischen der Farbe über das Einpinseln der blonden Längen bis hin zum Auswaschen und Stylen ist alles dabei. Besonders auffällig: Die Friseurin konzentriert sich stark auf die Partien rund um Daryas Gesicht, damit die hellen Akzente später ihre Gesichtszüge betonen. Nachdem die Farbe eingezogen ist, werden die Haare geföhnt und glatt gestylt – erst dann zeigt Darya das Endergebnis in voller Pracht. Ihr Strahlen und ein weiteres Foto mit cooler Sonnenbrille verraten: Die GNTM-Bekanntheit scheint vollkommen happy zu sein.

Auch liebestechnisch machte Darya in den vergangenen Monaten eine Veränderung durch. In ihrem Podcast "Pillow Talk" sprach sie offen über die Trennung von Fabio Knez (33). Auf die Frage eines Fans, ob sie noch Kontakt zu ihrem Ex habe, stellte sie klar: "Nein, wir haben keinen Kontakt." Ganz ohne Kommunikation ging es damals aber nicht. Darya erklärte, dass die beiden nach ihrer Auswanderung nach Dubai gemeinsam ein Unternehmen gegründet hätten und deshalb "ab und zu im Austausch sein" müssten, weil noch nicht alles umgestellt sei.

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Instagram / darya Darya Strelnikova ist brünette, April 2026

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Instagram / darya Darya Strelnikova mit neuer Frisur, April 2026

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Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

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