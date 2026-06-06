Tankstellenzoff: Anna-Maria Ferchichi nennt Bushido "geizig"

Manchmal sind es die kleinen Alltagsentscheidungen, die bei Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) große Diskussionen auslösen – so auch ein 4,99 Euro teurer Energydrink an der Tankstelle. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" erzählt das Ehepaar jetzt von einer Szene an einer Tankstelle, in der der Rapper vor dem Preisschild für das Getränk zurückschreckte und die Dose wieder stehen ließ. "Das hat mir mein Herz gebrochen", betonte Bushido im Podcast. Der Preis sei ihm schlicht zu hoch gewesen, er habe es "nicht übers Herz gebracht", so viel Geld für ein einzelnes Getränk auszugeben.

Anna-Maria zeigt für die Sparsamkeit ihres Mannes wenig Verständnis und spricht das Thema offen an. "Da wird Anis wieder partiell. Kauft mir ein Geschenk für 300.000 Euro und ist dann partiell so geizig", stichelt sie. Zum Hochzeitstag hatte sie zuletzt ein Luxusauto von ihm geschenkt bekommen. Ihr eigenes Ausgabeverhalten beschreibt die achtfache Mutter als das genaue Gegenteil: "Ich kann keine 300.000 für andere ausgeben, aber ich kann locker 100 Euro an der Tankstelle ausgeben." Solche Unterschiede führen laut Anna-Maria gelegentlich zu Konflikten.

Dass ein 4,99-Euro-Drink die Haushaltskasse der Ferchichis kaum belastet, zeigt ein Blick auf ihre aktuellen Immobilienpläne. Die Familie hat sich kürzlich ein Zweitanwesen im Münchner Nobelvorort Grünwald zugelegt – für rund 33 Millionen Euro. Die etwa 1.000 Quadratmeter große Villa auf einem mehr als 4.000 Quadratmeter großen Grundstück verfügt über 19 Zimmer, ein Gästehaus, ein separates Garagenhaus sowie einen Außenpool. Künftig pendeln die Ferchichis damit zwischen ihrer Wahlheimat Dubai und Deutschland.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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