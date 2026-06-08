Netz rastet aus: Belmont Cameli tanzt neben The Kid Laroi

Beim Konzert von The Kid Laroi (22) im Greek Theatre in Los Angeles hat Belmont Cameli für einen viralen Moment gesorgt. Am 6. Juni tauchte der Off Campus-Star während der Show des australischen Rappers, der derzeit auf seiner "A Perfect World Tour" unterwegs ist, auf der Bühne auf – und tanzte ausgelassen, während The Kid Laroi den Hit "Girls" spielte. Fans im Publikum filmten die Szene mit ihren Handys – die Clips verbreiteten sich anschließend rasend schnell auf TikTok, Instagram und X.

In den Videos ist zu sehen, wie der 28-Jährige die Energie der Menge anheizt und mit Fans interagiert. Einem Tweet zufolge war der Schauspieler an dem Abend gemeinsam mit Justin (32) und Hailey Bieber (29) im VIP-Bereich des Konzerts. Die Reaktionen im Netz fielen überwältigend aus: Viele Fans zeigten sich begeistert darüber, zwei aufstrebende Stars aus unterschiedlichen Welten – Film und Musik – an einem Ort zu erleben. "Belmont, du wusstest genau, was du tust", "Er gibt den Menschen genau das, was sie wollen" oder "Eine epische Nacht für die Frauen", lauten nur einige der schwärmenden Kommentare auf Instagram. Andere User gehen sogar noch einen Schritt weiter und fordern eine Calvin Klein (83)-Unterwäschekampagne mit Belmont.

Belmont hat sich durch seine Rolle als Garrett Graham in der Prime-Video-Erfolgsserie "Off Campus" eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Romanvorlage zur Serie stammt von Bestsellerautorin Elle Kennedy. Showrunnerin Louisa Levy bestätigte, dass in der zweiten Staffel Allie Hayes und Dean Di Laurentis im Mittelpunkt stehen sollen. Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28) übernehmen damit das zentrale Liebespaar. Hannah Wells und Garrett Graham, also Ella Bright und Belmont, rücken dagegen etwas in den Hintergrund. Gedreht werden sollte laut Medienberichten zwischen Juni und September, ein genauer Starttermin für die neuen Folgen steht noch nicht fest.

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Instagram / tklworld Belmont Cameli mit The Kid Laroi, Juni 2026

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston