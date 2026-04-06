Jauch überrascht "Wer wird Millionär"-Kandidatin mit Video

Unerwartete Osterüberraschung bei Wer wird Millionär?: Für die Sendung, die am Ostermontag ausgestrahlt wird, hat Günther Jauch (69) eine persönliche Videobotschaft aufgenommen und eine Kölner Grafikdesignerin damit eiskalt erwischt. Wiebke Muth saß mit ihrem Lebensgefährten Michael Göken zu Hause auf dem Sofa in dem Glauben, eine normale Folge der Quizshow anzusehen. Stattdessen spielte ihr Liebster aber eine speziell für sie bearbeitete Episode ab, in der sich Moderator Günther mitten in der Show direkt an sie wendet: "Wiebke Muth, zu Hause auf dem Sofa immer alles wissen. Das können Sie jetzt direkt mal bei uns in der Sendung unter Beweis stellen." Für Wiebke war damit schnell klar: Sie ist tatsächlich zum großen Oster-Special eingeladen, das schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist.

Michael hatte seine Partnerin heimlich für die Show angemeldet und die Überraschung mit Hilfe von RTL perfekt inszeniert. Mit einer versteckten Kamera filmte er Wiebkes Reaktion, die zuerst an eine schräge Werbeunterbrechung glaubte – bis Günther sie beim Namen nannte und der Groschen fiel. Im Studio bekam die Kandidatin gleich noch einen augenzwinkernden Stempel verpasst: Wie auch die anderen Special-Kandidaten nannte Günther sie eine "Klugscheißerin", die auf der Couch immer alles besser wisse. Die ersten Fragen meisterte Wiebke daraufhin souverän und ohne lang zu zögern. Dann folgte doch der ein oder andere Moment des Grübelns – unter anderem bei Themen wie "Nordic Noir" oder dem Rätsel, wo sogenannte Überflieger den Verkehrsfluss verbessern sollen.

Beim Oster-Special von "Wer wird Millionär?" gilt: Die Kandidaten werden nicht – wie üblich – über die schnelle Auswahlrunde bestimmt, sondern heimlich von Angehörigen, Freunden oder Bekannten vorgeschlagen und dann mit einer persönlichen Botschaft überrascht. Bei Wiebke spielte das perfekt zusammen: Die selbstständige Grafikdesignerin aus Köln schaut die Show regelmäßig mit Michael, der für sie die Initiative ergriff und den Moment ihrer großen Überraschung diskret festhielt. Für das Paar begann die Reise auf der heimischen Couch und führte direkt ins RTL-Studio, wo Wiebke zeigen konnte, wie viel von ihrem großen Allgemeinwissen auch unter der Hitze der Studiolampen abrufbar ist.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige