Das "Jane the Virgin"-Haus in Los Angeles steht zum Verkauf

Fans der Erfolgsserie Jane the Virgin aufgepasst: Das ikonische Villanueva-Haus aus der beliebten CW-Show steht laut People zum Verkauf – und das für stolze 2,4 Millionen Euro. Das Haus im Larchmont-Viertel von Los Angeles diente in der Serie als Zuhause von Jane, gespielt von Gina Rodriguez (41), ihrer Mutter Xiomara und Oma Alba. Obwohl die Serie in Miami spielt, wurde sie tatsächlich in Kalifornien gedreht. Wer das Haus von außen kennt, wird die spanische Architektur sofort wiedererkennen – auch wenn das Anwesen inzwischen umgebaut wurde.

Das frisch renovierte Objekt erstreckt sich auf rund 220 Quadratmeter und bietet drei Schlafzimmer sowie drei vollständige Bäder im Hauptgebäude. Die neue Küche begeistert mit maßgefertigten Schränken und einem charmanten Schachbrettmusterboden, wie Fotos zeigen, die dem Portal vorliegen. Die Hauptsuite verfügt über zwei begehbare Kleiderschränke und ein großzügiges Badezimmer mit freistehender Badewanne. Draußen sorgen Olivenbäume und üppige Bepflanzung für eine grüne Oase, Hecken aus Fikusbäumen bieten dabei zusätzliche Privatsphäre. Auch eine separate Einliegerwohnung befindet sich auf dem Grundstück.

Die Serie, die von 2014 bis 2019 auf Sendung war, machte Gina zum Star. Auch Justin Baldoni (42) als Rafael Solano und Brett Dier (36) als Michael Cordero Jr. wurden durch die Show bekannt. Anlässlich des zehnten Jahrestages von "Jane the Virgin" im Oktober 2024 blickte Gina gegenüber dem Magazin People auf die Zeit zurück – und schwärmte dabei in höchsten Tönen: "Ich will ein Wiedersehen. Ich habe diese Erfahrung so sehr geliebt, und diese Menschen, und diese Show war so cool. Diese Show war so anders. Diese Show war einfach so einzigartig." Schon zum Serienfinale hatte die Schauspielerin auf Instagram emotional Abschied genommen und die fünf Drehjahre als "fünf Jahre voller Liebe, Lachen, Wachstum, Schmerz, Überraschungen, Tode, neuer Geburten und einer Menge Erinnerungen" beschrieben.

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Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin

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Getty Images Brett Dier und Justin Baldoni

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Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin