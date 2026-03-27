Nach MLFL: Elena Miras klärt ihren Beziehungsstatus auf

Elena Miras (33) sorgt nach ihrer Teilnahme an der Datingshow Make Love, Fake Love weiterhin für Gesprächsstoff. Viele Fans fragen sich seit dem Finale der TV-Show, ob die Reality-Bekanntheit abseits der Kameras doch noch einen neuen Partner gefunden hat. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram ging Elena nun ganz offen auf die neugierigen Fragen ihrer Follower ein. Ein Nutzer wollte wissen, ob sie inzwischen vergeben ist oder sich aus den Dreharbeiten vielleicht doch eine neue Liebe entwickelt hat. Auf die Frage antwortete Elena unmissverständlich: "Nein."

Bereits zuvor hatten Spekulationen um ihr Liebesleben die Runde gemacht. Während der Ausstrahlung stand die TV-Bekanntheit in der Kritik, weil einige Teilnehmer andeuteten, sie könnte während der Show gar nicht wirklich Single gewesen sein. Jetzt stellte sie jedoch klar, dass sie aktuell keinen Mann an ihrer Seite hat: "Ich bin gerade lieber alleine und genieße mein Leben – alles andere kommt, wenn es passt", schrieb Elena in ihrer Instagram-Story. Statt aktiv auf Partnersuche zu gehen, konzentriert sie sich derzeit offenbar auf sich selbst und ihr eigenes Wohlbefinden.

Abseits ihres Liebeslebens bleibt Elena vor allem als feste Größe in der Reality-TV-Welt im Gespräch. Nach "Make Love, Fake Love" steht für ihre Fans schon das nächste Format in den Startlöchern. Wie kürzlich auf Instagram angekündigt wurde, geht sie in der ersten Staffel von Kampf der Realitystars erneut auf Sendung. Dort wird sich zeigen, wie sie sich im Konkurrenzkampf der Reality-Promis behauptet. Zu sehen ist das Ganze ab dem 8. April auf RTL+, bevor die Folgen eine Woche später, am 15. April um 20:15 Uhr, auch bei RTL2 im Free-TV laufen.

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RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

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RTL Elena Miras und Kandidat Patrick bei "Make Love, Fake Love"

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Instagram / elena_miras Elena Miras macht ein Selfie