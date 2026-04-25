Erpressung: Maren Morris machte schlechte Dating-Erfahrung

Maren Morris (36) hat in einem TikTok-Video sehr offen über ihre erste Beziehung mit einer Frau gesprochen und die Erfahrung war alles andere als positiv. Die Countrysängerin, die sich nach ihrer Scheidung von Ryan Hurd (39) Anfang 2024 als bisexuell geoutet hatte, berichtete ihren Followern von einer kurzen Liaison, die sie bewusst nicht zu ernst nehmen wollte. Sie habe von Anfang an klargemacht, dass sie nichts Ernstes suche. "Ich war sehr klar darüber, weil mir Kommunikation sehr wichtig ist, und sie meinte: 'Oh, total. Bin dabei'", so Maren in dem Video.

Doch die Realität sah anders aus. Die Beziehung zerbrach schnell und zog laut der Sängerin unangenehme Konsequenzen nach sich. "Innerhalb von etwa drei Wochen, nachdem das komplett auseinandergefallen war, gab es Lügen, Drohungen gegen meinen Ruf und eine Situation, die an Erpressung grenzte", schilderte Maren und fügte hinzu: "Das war ziemlich besch*ssen. Und dass das meine erste Erfahrung war, war einfach so deprimierend." Inzwischen habe sie ihren Frieden damit gemacht und genieße die Zeit für sich allein. Etwas Trost fand sie außerdem in den Worten ihrer Freundinnen aus der lesbischen Community, die ihr erzählten, dass solche Erfahrungen leider keine Seltenheit seien. Eine Freundin habe ihr gesagt: "Du fängst an, Frauen zu daten, und eine wird fast dein Leben ruinieren. Das haben wir alle erlebt. Du musst da einfach durch." Maren reagierte darauf mit ungläubigem Lachen und fragte: "Ist das etwa normal?"

In der Vergangenheit gab es für Maren auch musikalisch einen Neuanfang. Damals kündigte sie ihr viertes Studioalbum "Dreamsicle" an, das am 9. Mai des vergangenen Jahres erscheinen sollte. Auf Instagram schrieb sie: "Mein viertes Studioalbum 'Dreamsicle' thematisiert die Nachwirkungen des Loslassens, sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Leben. Es durchläuft die Tiefen der Trauer, ohne sich lange darin aufzuhalten, und findet die Freude im Wissen, dass ich tief in meinem Inneren immer noch ich selbst bin – und das ist ziemlich großartig."

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Getty Images Maren Morris, Sängerin

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Getty Images Maren Morris, 2024

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Getty Images Maren Morris, Sängerin