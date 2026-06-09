Wird Prinz Harry dieses Jahr zum Trooping the Colour kommen?

In London steht an diesem Wochenende alles im Zeichen von König Charles (77): Der Monarch feiert seinen offiziellen Geburtstag mit der traditionellen Parade Trooping the Colour in der britischen Hauptstadt. Neben Charles und seiner Frau Königin Camilla (78) werden mehrere ranghohe Royals erwartet, darunter Prinz William (43) mit Prinzessin Kate (44) sowie Prinz Edward (62). Viele royale Fans fragen sich deshalb nun, ob auch Prinz Harry (41) an den Feierlichkeiten für seinen Vater teilnehmen wird. Wie das Magazin Hello berichtet, dürfte der Royal allerdings nicht extra aus Montecito anreisen.

Stattdessen wird erwartet, dass Harry im Juli für seine eigenen "Invictus Games" nach Großbritannien reist. Dort soll er wie gewohnt auftreten und eine Rede halten. Ob seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) ihn begleitet, ist bislang unklar. Angeblich soll sich Harry sehr wünschen, dass er, seine Frau sowie die Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien reisen könnten, um Zeit mit König Charles zu verbringen – einer gemeinsamen Reise ins Vereinigte Königreich stehen jedoch weiterhin ungeklärte Sicherheitsfragen im Weg.

Seit seinem Rückzug aus dem Kreis der arbeitenden Royals hat Harry eine Reihe traditioneller Termine verpasst – darunter Staatsempfänge, Commonwealth-Feiern und den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Dabei gehört Trooping the Colour für das britische Königshaus seit Jahrzehnten zu den festen Höhepunkten im Kalender: Zuletzt war Harry 2022 gemeinsam mit Meghan bei der Zeremonie zu sehen, damals jedoch nur kurz und aus dem Fenster des Buckingham Palace heraus. Während das Paar 2019 und 2018 noch gemeinsam auf dem berühmten Balkon stand, dürfte ihr Platz in diesem Jahr leer bleiben.

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Getty Images Prinz Harry verlässt das Royal Courts of Justice in London

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Color"-Parade 2018

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