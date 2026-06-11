Ex-Bachelor Sebastian Klaus feiert Traumhochzeit mit Jenny

Ex-Bachelor Sebastian Klaus (38) hat seine große Traumhochzeit mit Jenny im sonnigen Barcelona gefeiert. Nach der standesamtlichen Trauung im März schworen sich der Realitystar und die Influencerin nun unter freiem Himmel in Spanien die ewige Liebe – umgeben von Meerblick, weißen Stühlen und unzähligen Blumen. Auf Instagram geben beide zahlreiche Einblicke in das besondere Wochenende, in denen Sebastian im hellblauen Anzug und Jenny in einem spitzenverzierten Brautkleid mit tiefem Ausschnitt zu sehen sind. Für eine Extraportion Spaß sorgte dabei vor allem Kumpel Dennis Gries, der den Bräutigam kurz vor der Zeremonie in einem kurzen Brautkleid samt Schleier überraschte.

Schon vor dem eigentlichen Hochzeitstag kamen die Gäste beim gemeinsamen White-Welcome-Event zusammen. Ganz in Weiß wurde getanzt, gelacht und auf das Paar angestoßen, wie in den Clips der Turteltauben zu sehen ist. Unter den Gästen waren neben Dennis und seiner Freundin Katja auch jede Menge bekannte Gesichter aus der Kuppelshow-Szene: Niko Griesert (35), Dominik Stuckmann (34) und David "Dee" Jackson reisten an, Dominik und Dee in Begleitung ihrer Partnerinnen Anna (37) und Lissy. Niko nahm seinen Single-Status mit Humor und teilte bei Instagram ein Foto von sich mit Weinglas und dem augenzwinkernden Kommentar, dass außer ihm nur der siebenjährige Neffe der Braut solo sei – was natürlich nicht stimmte, denn auch Ex-Die Bachelorette-Teilnehmer Fynn Lukas Kunz (28) war unter den Gästen und ist noch immer auf der Suche nach der Liebe.

Für Sebastian und Jenny ist die Feier in Spanien der romantische Höhepunkt einer Liebesgeschichte, die nach dem TV-Abenteuer des Immobilienexperten Fahrt aufnahm. Kurz nach seiner Zeit als Rosenkavalier lernten sich die beiden kennen und machten ihre Beziehung 2024 öffentlich. Wenig später folgte der gemeinsame Haushalt, im Sommer 2025 der Antrag am Comer See und im März dieses Jahres das standesamtliche Jawort. Seitdem trägt der Realitystar offiziell den Nachnamen Koepper und hat damit den Namen seiner Frau angenommen.

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

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Instagram / jenny.kppr Sebastian Klaus und Jenny Koepper, Ehepaar

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Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr