So viel verdiente George Clooney mit Broadway-Auftritt

George Clooney (64) hat im vergangenen Jahr am Broadway in dem Stück "Good Night, and Good Luck" die Hauptrolle übernommen und dabei ein beachtliches Gehalt kassiert. Der Schauspieler verkörperte darin die Figur des Edward R. Murrow und war zugleich als Co-Autor und leitender Produzent an der Produktion beteiligt. Wie das Broadway Journal nun unter Berufung auf Finanzunterlagen berichtet, die beim New Yorker Generalstaatsanwalt eingereicht wurden, erhielt George ein wöchentliches Gehalt von 125.000 Dollar [ca. 109.000 Euro]. Über die gesamte Laufzeit von dreizehn Wochen summierte sich diese Summe auf 1,625 Millionen Dollar [ca. 1,415 Millionen Euro]. Das Stück entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Broadway-Produktionen aller Zeiten und war das erste Theaterstück überhaupt, das in einer einzigen Woche mehr als vier Millionen Dollar einspielte.

Doch das wöchentliche Gehalt war längst nicht alles, was George mit der Produktion verdiente. Laut dem Bericht erhielt der 64-Jährige zusätzlich 3,5 Millionen Dollar [ca. 3 Millionen Euro] an Star-Tantiemen sowie 1,25 Millionen Dollar [ca. 1,08 Millionen Euro] aus einer Gewinnbeteiligung. Weitere drei Millionen Dollar flossen ihm als Autorenhonorar zu, das er sich mit Co-Autor Grant Heslov (62) teilte. Als Produzent teilte sich George außerdem 1,9 Millionen Dollar [ca. 1,7 Millionen Euro] an Tantiemen sowie fünf Millionen Dollar [ca. 4,4 Millionen Euro] an bereinigten Nettogewinnen mit den anderen leitenden Produzenten.

Für die Rolle am Broadway zog George mit seiner Familie nach New York. In "The Late Show with Stephen Colbert" erzählte der Schauspieler damals: "Sie lieben New York! Amal war früher hier auf der NYU und die Kinder haben auch großen Spaß." Mit einem Lächeln ergänzte George: "Die Kinder waren nicht an der Uni, sie sind klug, aber noch nicht ganz so weit." Während er abends auf der Bühne stand, verbrachte er die Tage mit seinen Zwillingen und Amal. "Man arbeitet abends und kann tagsüber mit den Kindern zusammen sein", sagte George über seine neue, familienfreundliche Routine.

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