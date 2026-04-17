Eigene Show? Umut und Lena verraten keine Beziehungsdetails

Bei den Reality Awards haben Umut Tekin (28) und Lena Goldstein ihre Beziehung öffentlich gemacht – und damit für Aufsehen gesorgt. Die beiden frisch Verliebten zeigten sich bei der Veranstaltung ganz offen als Paar. Doch auf Details zu ihrer Liaison wollten sich die beiden gegenüber Promiflash noch nicht einlassen. Stattdessen deuteten sie an, dass da offenbar noch einiges kommen wird.

Auf die Frage, wie die beiden zusammengefunden haben, blieb Umut bewusst vage: "Auch dazu bald mehr. Also, wie gesagt, wir wollen echt nur unsere Beziehung öffentlich machen, mehr nicht." Und auch sonst hält er Informationen vorerst zurück: "Wir werden dazu bald noch mehr berichten. Uns war erst mal wichtig zu zeigen, dass wir uns sehr lieb haben." Lena wurde da schon etwas konkreter und deutete gegenüber Promiflash ein gemeinsames Projekt an: "Wir haben ein Projekt am Laufen. Da werden dann auch interne Informationen über unsere Beziehungen, Sachen, die man nicht einfach so preisgibt, wirklich Sachen, die auch sehr intim sind, dort berichten." Was genau hinter diesem Projekt steckt, ließen die beiden allerdings offen.

Sowohl Umut als auch Lena sind aus dem Realityfernsehen bekannt. Umut wurde am 28. Mai 1997 geboren und hat sich durch seine Auftritte in verschiedenen Formaten eine Fangemeinde aufgebaut. Lena ist ebenfalls als Realitystar bekannt. Nun scheinen die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Wege gehen zu wollen – auch wenn die Details dazu noch auf sich warten lassen.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Instagram / lenamariaposa Lena Goldstein, Influencerin