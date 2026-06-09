Serkan Yavuz teilt zuckersüße Sprachnachricht seiner Tochter

Serkan Yavuz (33) lässt seine Fans an einem ganz besonderen Familienmoment teilhaben: In seiner Instagram-Story verkündet der Realitystar, die wohl "schönste Sprachnachricht der Welt" erhalten zu haben – und spielt sie direkt seiner Community vor. Zu hören ist seine kleine Tochter Nova, die ihrem Papa eine Liebeserklärung macht und ihn mit ihren Worten offenbar mitten ins Herz trifft. Während Serkan den emotionalen Clip teilt, erklärt er seinen Followern, wie sehr ihn diese Botschaft berührt hat: "Genau dafür lebe ich. Ich schwöre euch, ich hab's gerade abgehört und mir kamen direkt die Tränen", zeigt er sich sichtlich gerührt.

In der Sprachnachricht ist deutlich die Stimme von Nova zu hören, die zärtlich sagt: "Papa, ich liebe dich. Du bist meine beste – und ich liebe dich über alles. Und ich schätze dich, dass du meine beste Freundin bist." Zu diesen entzückenden Worten blendet der Influencer einen längeren Text ein, in dem er seine Gefühle beschreibt. "Ich liebe sie so sehr, ich werde für immer und ewig für diese Mäuse der beste Papa der Welt sein. Bitte hört euch das an... ich sterbe doch", schreibt Serkan. Abschließend ergänzt er: "Wie wundervoll kann man sein."

Serkan zeigt damit einmal mehr, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Der ehemalige Kuppelshow-Kandidat teilt immer wieder Einblicke in den Alltag mit seinen Kindern und macht deutlich, dass er trotz der Trennung von Samira Yavuz (32) großen Wert auf ein liebevolles Familienleben legt. Seine Ex-Partnerin hatte erst vor Kurzem auf Instagram von Serkan als Papa geschwärmt und betont, wie gern sie gemeinsame Zeit mit ihm und den Töchtern verbringt und dass beide als Eltern eng zusammenarbeiten. Die berührende Sprachnachricht von Nova reiht sich in eine ganze Reihe von Momenten ein, in denen Serkan zeigt, wie eng das Band zwischen ihm und seinen Kindern ist und wie viel ihm diese Nähe bedeutet.

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026