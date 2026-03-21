Ryan Gosling in Gesprächen als Marvels neuer "Ghost Rider"

Ryan Gosling (45) könnte schon bald als "Ghost Rider" im Marvel Cinematic Universe zu sehen sein. In der neuesten Episode des Podcasts "Happy Sad Confused" hat der Schauspieler nun erstmals bestätigt, dass konkrete Gespräche über die Rolle des feurigen Antihelden stattgefunden haben. Als Moderator Josh Horowitz ihn direkt darauf ansprach, ob er sich bereits mit MCU-Chef Kevin Feige (52) über eine Zusammenarbeit ausgetauscht habe, antwortete Ryan verhalten: "Einige Gespräche hat es gegeben. Es ist eine komplizierte Angelegenheit." Bereits zuvor hatte der Oscar-nominierte Darsteller sein Interesse an der Rolle bekundet, nun scheint die Hoffnung zumindest lebendig zu sein, dass er tatsächlich auf Johnny Blazes Motorrad steigen könnte.

Die Figur des Ghost Rider ist im Marvel-Universum bereits mehrfach zum Leben erweckt worden. Nicolas Cage (62) verkörperte Johnny Blaze, einen Motorrad-Stuntman, der seine Seele verkaufte und fortan Dämonen aus der Hölle jagen muss, in den Jahren 2007 und 2011 auf der großen Leinwand. Eine andere Version des Charakters schaffte es später auch ins MCU: Gabriel Luna (43) schlüpfte in der Serie "Agents of S.H.I.E.L.D." in die Rolle des Robbie Reyes und war sogar für eine eigene "Ghost Rider"-Serie bei Hulu vorgesehen, bevor das Projekt schließlich auf Eis gelegt wurde. Kevin hatte bereits 2022 erklärt, dass er Ryan "gerne irgendwo im MCU unterbringen" würde.

Ein besonderes Detail am Rande: Ryans Partnerin Eva Mendes (52) hat bereits Ghost-Rider-Erfahrung gesammelt. Sie stand für den ersten Film an der Seite von Nicolas vor der Kamera. Als der Moderator ihn daran erinnerte, reagierte Ryan mit Humor: "Ich bin einfach froh, dass eine von uns das machen durfte", erklärte er. Ryan und Eva sind seit vielen Jahren ein Paar und haben gemeinsam zwei Kinder. Während sich die 52-Jährige in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, feierte der Hollywoodstar zuletzt mit Filmen wie Barbie und "The Fall Guy" große Erfolge.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Imago Nicolas Cage als Johnny Blaze in "Ghost Rider: Spirit of Vengeance", 2011

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Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC