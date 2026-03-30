Mia Julias Instagram-Debakel: 660.000 Follower weg

Instagram-Schock für Mia Julia (39): Seit Freitag ist der Kanal der Ballermann-Sängerin auf Instagram plötzlich verschwunden. Unter ihrem Benutzernamen "Mia_Julia" hatte sie dort rund 660.000 Follower gesammelt – jetzt sind Profil und Inhalte nicht mehr erreichbar. Die Hiobsbotschaft trifft sie wenige Wochen vor dem großen Mallorca-Opening im April. Gegenüber RTL.de schildern Mia Julia und ihr Manager Markus Krampe, wie gravierend die Lage ist. Markus wird deutlich: "Das ist eine Vollkatastrophe und natürlich sehr ärgerlich", sagte er im Gespräch am Rande einer Pressekonferenz in Duisburg. Besonders bitter: Genau am Tag des Verschwindens wollte die Partyqueen ihren neuen Song "Bonnie & Clyde" auf Instagram präsentieren und mit der Community teilen.

Der Hintergrund des Blackouts ist bislang unklar. Eine Anfrage von RTL an Meta Germany blieb unbeantwortet. Markus betont im Interview die wirtschaftliche Bedeutung des Kanals für die Sängerin: Dort erreicht sie ihre Fans, promotet Musik und pusht Auftritte. "Natürlich ist es schon mit der Plattenfirma besprochen worden. Heutzutage ist das eine schwierige Situation, wenn ein Instagram-Account mit so vielen Followern heruntergefahren wird", erklärte der Manager. Ob mehr dahintersteckt, könne er nicht sagen: "Weiß nicht, ob da jemand dahintersteckt, der vielleicht nicht so gönnerhaft unterwegs ist", mutmaßte er.

Mia Julia, die ihre Fans liebevoll "Füchse" nennt, lässt sich von dem Rückschlag jedoch nicht unterkriegen. "Wir stecken den Kopf nicht in den Sand", versicherte sie gegenüber RTL.de. Kurz nach dem Vorfall startete die Sängerin, die durch Lorenz Büffel (46) an den Ballermann kam, einen neuen Instagram-Kanal unter dem Namen "Miajulia_live", auf dem sie bereits über 15.000 Follower sammeln konnte. Während sie ihre Community dort wieder aufbaut, freut sich Mia Julia vor allem auf die anstehende Ballermann-Saison. Vom 23. bis 26. April findet das große Opening des Megaparks statt. Dort tritt sie seit dem vergangenen Jahr regelmäßig auf. "Ich freu mich einfach, meine Fans wiederzusehen und mit ihnen komplett durchzudrehen", sagte sie. Ihr Team arbeitet derweil intensiv daran, den alten Account wiederherzustellen.

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Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin

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Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Ex-Manager von Michael Wendler

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IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025