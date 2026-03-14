Christina Grass bekam skurriles Angebot auf Dating-Plattform

Christina Grass (37) ist derzeit auf der Promi-Dating-App Raya aktiv und hat dort eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung gemacht. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet jetzt im Interview mit Promiflash, dass sie sich auf der Plattform kürzlich wieder angemeldet hat, jedoch nicht wirklich begeistert von den bisherigen Erlebnissen ist. Besonders skurril wurde es, als sie eine Nachricht von einem User erhielt, der sie spontan ins Ausland einfliegen lassen wollte. "Ob ich nach Spanien einfliegen will", soll sie dort jemand aus dem Nichts gefragt haben, berichtete Christina von der außergewöhnlichen Anfrage.

Wer genau hinter der Nachricht steckte, wollte die 37-Jährige zwar nicht verraten, bestätigte aber auf Nachfrage, dass es sich um eine ziemlich bekannte Person gehandelt habe. "Ja, war's, aber das ist halt auch nicht mein Ding", erklärte sie. Für Christina war das Angebot alles andere als verlockend. "Frauen wollen doch erobert werden, und deswegen, mich eben mal so nach Spanien einfliegen lassen... nee", machte sie ihre Haltung deutlich. Generell zeigte sie sich von der Dating-App nicht sonderlich überzeugt: "Ist irgendwie komisch. Kickt mich jetzt nicht so, muss ich dir ehrlich sagen."

Christina hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Einblicke in ihr Liebesleben gegeben und zuletzt auch deutlich gemacht, welcher Typ Mann zu ihr passen würde. Nach der Trennung von Marco Cerullo (37) erklärte die Reality-TV-Darstellerin Ende vergangenen Jahres im RTL-Interview: "Ich bin glücklich und mir geht es gut. Leider gibt es noch keinen Mr. Right. Ja, mal für mich suchen, wird mal Zeit", scherzte Christina damals offen. Besonders wichtig seien ihr Ehrlichkeit, Loyalität und Humor bei einem Mann. "Er muss eine größere Klappe haben als ich", stellte die Influencerin klar.

Anzeige Anzeige

Imago Christina Grass bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg