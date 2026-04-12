Gloria Schwesinger reflektiert ihre Temptation-Teilnahme

Vier Jahre nach ihrer Teilnahme an Temptation Island schaut sich Gloria Schwesinger (33) ihre alten Auftritte noch einmal an – und meldet sich mit nachdenklichen Worten in ihrer Instagram-Story. Der Realitystar nahm 2022 gemeinsam mit seinem damaligen Ehemann Nikola Glumac (30) an der vierten Staffel der Sendung teil. Der Blick in die Vergangenheit fällt Gloria sichtlich schwer: Vieles, was sie damals sagte und tat, empfindet sie heute als ausgesprochen peinlich.

Besonders eine Szene lässt sie nicht los. In einem Gespräch mit einer Mitstreiterin berichtete Gloria damals davon, Sex mit Nikola zu haben, obwohl sie keine Lust hatte – und zwar in Form von Quickies, um es schnell hinter sich zu bringen. "Lass es über mich so ergehen", hatte sie laut eigener Erinnerung damals gesagt. Diesen Satz hört sie sich nun wieder an und beschreibt die Erkenntnis als erschütternd. "Da dachte ich mir so: Boah, wie heftig ist es eigentlich bitte", macht Gloria deutlich. Sie schildert, wie sie damals unter Druck gesetzt wurde und die Intimität widerwillig über sich ergehen ließ – und wie das Publikum damals reagierte. Statt Mitgefühl habe sie verletzende Kommentare erhalten, die ihrem Aussehen galten und sie dazu aufforderten, froh zu sein, überhaupt einen Mann wie Nikola zu haben. "Da wurde so heftig auf mich eingedroschen. Obwohl ich ja meine Bedürfnisse gesagt habe", erinnert sie sich. Heute sei die Situation in ihrem Leben zum Glück eine ganz andere, betont die Influencerin.

Gloria kritisiert nicht nur das Verhalten der anderen, sondern auch ihr eigenes. "Auch viele Sachen, die ich gesagt habe, gingen gar nicht. Wirklich gar nicht. Also, das ist wirklich heftig", gesteht sie. Damals erntete die 33-Jährige viel Kritik für die Art und Weise, wie sie mit Nikola umging – besonders ihre aufbrausende Art und ihr oft rauer Ton sorgten für Unmut beim Publikum. Heute hat Gloria ihr Fehlverhalten eingesehen und zeigte sich in vergangenen TV-Auftritten bereits in einem neuen Licht.

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Instagram / gloria.glumac Gloria Schwesinger, Realitystar

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Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und Gloria Schwesinger, 2020

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