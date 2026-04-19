Gloria Schwesinger teasert eine große TV-Show mit ihr an

Realitystar Gloria Schwesinger (33) hat offenbar Großes vor! Die 33-Jährige deutete im Gespräch mit Promiflash an, dass in diesem Jahr noch einige spannende TV-Projekte mit ihr anstehen. Schon in wenigen Wochen soll etwas Neues auf den Bildschirmen erscheinen – und das scheint erst der Anfang zu sein. Denn Gloria verriet außerdem, dass ein sehr großer Vertrag auf sie wartet, über den sie sich sichtlich freut.

Genauere Details zu der geplanten Show hält Gloria allerdings noch unter Verschluss. Im Interview ließ sie lediglich durchblicken: "Tatsächlich wird ja jetzt was ausgestrahlt. Ich glaube, der Start ist dann in ein paar Wochen." Weiter berichtet sie, dass ihr ein "sehr großer Vertrag" vorliegt, auf den sie sich schon jetzt freut. "Man wird noch sehr viel über mich reden dieses Jahr und dementsprechend bin ich ganz entspannt", betont die TV-Bekanntheit. Mehr wollte sie zu ihrer bevorstehenden Showteilnahme nicht verraten.

Bekannt wurde Gloria vor allem durch ihre zahlreichen Auftritte in Realityformaten, in denen sie sich als offene und direkte Persönlichkeit präsentierte. Auf Social Media nimmt sie ihre Community zudem regelmäßig mit in ihren Alltag und teilt Einblicke in ihr Leben abseits der TV-Kameras. Gerade ihre ehrliche Art und ihre Bereitschaft, auch private Momente zu zeigen, bescheren der Reality-TV-Darstellerin eine treue Fangemeinde. Mit dem anstehenden Projekt dürfte Gloria nun ein weiteres Kapitel in ihrer Karriere aufschlagen – und ihre Fans gespannt auf das freuen lassen, was sie als Nächstes im Fernsehen zeigt.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Realitystar

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Instagram / gloria.glumac Gloria Schwesinger, Realitystar

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Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im November 2024