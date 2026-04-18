Das denkt Gloria Schwesinger über das Serkan-Vanessa-Drama

Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi sorgten zuletzt mit einem öffentlichen Schlagabtausch für Aufsehen: Erst wurden ihre Beziehung und kurz darauf ihre Trennung bekannt, woraufhin sich beide Seiten lautstark zu Wort meldeten. Realitystar Gloria Schwesinger (33) hat das Drama genau verfolgt und schilderte im Promiflash-Interview jetzt ganz offen, was sie davon hält. Die 33-Jährige wirkt dabei bemerkenswert unaufgeregt – und das hat einen einfachen Grund: Für sie ist das alles nicht neu.

"Im Endeffekt ist das ganze Drama ein typisches Drama, wie es alle Frauen irgendwie kennen", erklärt Gloria. "Ich habe schon sehr viele Freundinnen genau über sowas hinweggeholfen. Und mir wurde auch schon über sowas hinweggeholfen. Man war total into it, hatte drei Monate eine Kennenlernphase und dann hat es halt nicht geklappt." Sie gibt dabei auch persönliche Details preis: "Ich wollte auch mal nach Bali auswandern nach so was, hab dann einen Serben geheiratet, wieder eine andere Geschichte. Aber ja, das ist dann so. Da macht man dann immer mal wieder was Dummes." Auf eine klare Seite will sie sich dennoch nicht stellen: "Im Prinzip bin ich immer eher pro Girl. Also, ich würde jetzt schon sagen, ich bin eher pro Vanessa. Ich kann natürlich aber auch ein paar Punkte vom Serkan verstehen, obwohl ich ihn auch nicht so leiden kann." Dass er die Beziehung zumindest beendet und Vanessa informiert habe, rechnet sie ihm an – wenn auch mit einem Vorbehalt: Persönlich wäre es ihr zufolge die bessere Wahl gewesen.

Gloria ist selbst kein unbekanntes Gesicht in der Realitywelt. Die gebürtige Deutsche machte sich als Social-Media-Star und durch ihre Auftritte im Reality-TV einen Namen und ist damit auch das Drama und die Öffentlichkeit rund um Beziehungen und Trennungen gewohnt. Dass sie nun mit einer so nüchternen Einschätzung zum Serkan-Vanessa-Konflikt aufwartet, überrascht daher kaum.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Realitystar

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